Krizleri atlatmanın anahtarı üretmektir

Ekonomi penceresinde, enflasyon ve ekonomik kriz gibi zorlu dönemler şirketler ve devletler için en karmaşık süreçlerdir. Belirsizliklerin tavan yaptığı, yolların engebeli olduğu üretimin bir hayli güç olduğu dönemlerdir.

Halbuki krizleri atlatmanın en önemli anahtarı üretmektir.

Ancak ters ilişki yolları tıkamaktadır.

Bu tıkanıklığı açmak için uzmanlar üretim stratejilerinin nasıl şekilleneceğine dair yöntemler geliştirmektedir.

İşte enflasyon ve ekonomik kriz dönemlerinde üretim stratejileri için bazı tavsiyeler:

■ Maliyet Kontrolü: Enflasyon dönemlerinde haliyle en kötü tablo işçilik, tedarik, hammadde gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. İlaveten piyasada bulunamamasıdır.

Şirketler, maliyetlerini kontrol altında tutabilmek için verimlilik artışları, tedarik zinciri ve tüm girdi maliyetlerini düşürmek için yöntemler geliştirmelidir.

Endüstriyel simbiyoz, döngüsel ekonomi, sektörel birleşme, teknoloji ve yapay zeka tabanlı stok kontrol sistemleri örnek verilebilir. Sektörler arası yönetişim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sağlanabilir.



NAKİT AKIŞI SAĞLAMALI

■ Diversifikasyon: Şirketler tek bir pazarda faaliyet gösterdiğinde ekonomik krizler karşısında savunmasız kalabilmektedir.

Üretim portföyünü çeşitlendirmek, riskleri büyük ölçüde azaltabilir. Pandemi döneminde bazı şirketler nakit akışını sağlamak için farklı yan iş kollarına yönelmişlerdi.

Mesela ünlü bir giyim firması, e- ticaret sitesinde sıvı yağ, gıda ve temizlik malzemeleri gibi ürünler de satmıştı. Nakit akışı sağlamak bir şirket için çok önemlidir. Bu nedenle giderleri karşılamak ve ayakta kalmak için dönemsel değişimler mümkündür. Pasif gelir yaratmak için alanlar olması zor günlerin kurtarıcısıdır.



AR-GE YATIRIMI ÖNEMLİ

■ Yenilik ve Ar-Ge: Her kriz yeni alanlar açar, ekonomik krizler özellikle inovasyon ve teknoloji geliştirmenin önemini vurgulamaktadır. Hız, etkileşim, şeffaflık iyileşme ve rekabet avantajı için Ar-Ge'ye yatırım yapılmalıdır.

■ Esnek Üretim Kapasitesi:

Ekonomik kriz dönemlerinde taleplerde iptaller, kısıtlanmalar, dalgalanmalar ve şekil değişimleri yaygındır.

Bu nedenle işletmeler, üretim kapasitelerini esnek tutmak için çevik olması gerekir.

Adaptasyon ve sorunlara anlık cevap verecek insan kaynağı önemlidir.

■ İşbirlikleri ve İhracat:

Kriz dönemlerinde yeni pazar bulma, uluslararası pazarlara açılarak farklı gelir kaynakları oluşturabilmek çok önemli.

Türkiye'nin tüm alanlarında ürün kalitesi dünya genelinde tartışılmaz bir değere sahip, kaliteden ötürü pek çok üretici kolay pazar bulabilmektedir.

Yeni pazarlara girmek isteyen girişimciler cesaret göstererek, uzman kişilerin desteğini almaları yeni pazarların yollarına gitmektedir.



KAYIT DIŞI ÖNLENMELİ

■ Kamu Politikaları ve Destekler: Ekonomik kriz dönemlerinde devlet, şirketlere çeşitli vergi indirimleri, teşvikler sağlamaktadır. Bunların tüm iş kollarına yayılabilmesi için yeni yöntemler geliştirilebilir.

Devletin en önemli gelir kaynağı vergi olduğu için tüm vergi sitemleri gözden geçirilebilir.

Kayıt dışını önlemek, kriz dönemlerinde yerli üretimlerin kullanılması için ticaret sisteminde bazı değişim ve uygulamalar faydalı olacaktır.

■ İnsan Kaynakları Yönetimi:

İş gücünün eğitimi ve motivasyonu, işin niteliği üretkenlik ve verimlilik noktasında çok önemlidir. Kriz dönemlerinde yöneticiler çalışanları ile açık ve dürüst bir iletişim kurmalıdır. Krizin şirkete etkileri, giderler, maliyetler ve alınan önlemler hakkında çalışanları bilgilendirmek açık iletişim, güven için önemlidir. Çalışanlar da bu dönemlerde yeteneklerini geliştirmesi, öz değerlendirme yaparak performansını daha yükseğe çıkarmak için çabalaması, değişen koşullara uyum sağlama ve esneklik göstermede istekli olmalıdır.

İşbirliği ve takım çalışması, bu dönemde daha da kıymetlenir.

Her kriz bir değişim sürecidir.

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