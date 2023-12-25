Bilişim kalkınmanın anahtarıdır

Dünyanın geleceği olan, sosyal ve ekonomik yaşamı doğrudan etkileyen, tüm sektörlerin kaldıraç ve katalizör görevini üstlenen "bilişim teknolojileri"nin içinde bulunduğumuz çağda önemi girerek artmaktadır.Muazzam sektör olarak tarif ettiğim bilişim sektörü, tıpkı bir bedendeki damarlar gibi hayatın her alanını etkisi altına almaktadır.Bilişim Teknolojileri; eğitimden sağlığa, tekstilden savunma sanayiine, bankacılıktan hizmet sektörüne tüm alanlarda katma değer yaratmaktadır.Yapay zeka, akıllı sistemler, otonom araçlar, nesnelerin interneti, bulut uygulamalar gibi pek çok çığır açan teknolojiler hepimizin bildiği gibi hayatımızı formatlamaktadır.Bu alanlarda uzmanlaşmak; globalde rekabet gücünün artmasında, en güçlü ekonomiler arasında yer almayı sağlamakta, toplumun refah içinde yaşamasının etkenlerini oluşturmaktadır. Şirketlerin bilişim teknolojilerine yapacağı yatırım, orta ve uzun vadede karşılığını verecektir. Uluslararası bir araştırmaya göre Global BİT pazar büyüklüğünün 2021 yılında yüzde 8,4 büyüme ile 4,1 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 2025 yılında 5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanlığı ve tüm paydaşları, bilişim teknolojilerine yönelik önemli çalışmalar yürümektedir. Ulusal Bilişim Endeksleri sevindirmektedir. Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi, Ecole 42, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi, fiber altyapıların genişletilmesi gibi Milli Teknoloji Hamlesi ile bilişim teknolojileri ile vizyonist çalışmalar devam etmektedir.Ayrıca; E-Ticaret hacminin yüksek olması nedeniyle destekleyici yapay zeka yazılımlarının güçlendirilmesi, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Eylem Planı, Uluslararası Veri Transferi ve KVKK'nın AB uyum sürecine göredizayn edilmesi, Yazılım Dünyasındaki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, SPK tarafından hazırlanan Kitlesel Fonlama tebliği, Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde Yazılım Endüstrisindeki yeni fırsatların güçlendirilmesi gibi çalışmalar devam etmektedir.Bilişim sektörü nitelikli istihdamın geliştirilmesi bakımından da önemlidir. Kalkınmanın anahtarı olan bilişime, kamu tarafı regülatif düzenlemeler yaparken, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarından da benzer destek gereklidir. Örneğin bu alanda yetenekli gençler için fon sağlamak, teknoloji girişimcileri için melek yatırımcı olmak, eğitim desteği sağlamak, projelerin sonunda patent, faydalı model, fikri mülkiyetle sonuçlandığında paylaşmak motive edici olacaktır.Türkiye Bilişim Derneği 52 yıldır yaptığı çalışmalar ile Türkiye'nin kalkınması için seferber olmaktadır. Başkan Rahmi Aktepe ve tüm kurul üyelerine teşekkür ederiz. Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Türkiye Ulusal Bilişim Kurultayı nitelikli içerikleriyle önemli bilgiler ve mesajlar verdi. Ben de uzun yıllardır bilişim gönüllüsü olarak bilişimin kalkınmadaki rolünü kamuoyuna duyurmak için TV programlarım ve köşemden gayret ettim. Bu iyi niyetli çalışmalarımın karşılığı şahsıma verilen ödülle taçlandı. TBD Bilişim Hizmet Ödülleri Bilişim Medyası Özel Ödülü'nün sahibi olmak gurur verici. Ödülü takdim eden TBD Başkanı Rahmi Aktepe ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'na çok teşekkür ederim. Tüm sektörlerdin kaldıracı olan bilişime daha çok önem vermeliyiz. Gelecek bilişimde.