Atılan her adımda ekonomi güçleniyor

Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırım kararı alması, enflasyonu düşürmek, üretim, yatırım, fiyat istikrarı sağlamak ve hayat pahalılığının düşürülmesi için atılan adımlar arasında yer alıyor. Bu adımlar ekonomistler tarafından da olumlu karşılanıyor. Neticede A'dan Z'ye her kesimin ortak derdi hayat pahalılığı ve bunun en kısa zamanda sonlandırılması toplumun rahatlaması, üretimin artması, ticaretin güçlenmesi ve ekonominin canlanması açısından çok önemli. Enflasyon etkileri tüm sektörleri etkilemiş durumda.



KREDİ MİKTARI ARTIRILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde atılan adımlardan anlaşıldığına göre, önümüzdeki yıl içerisinde enflasyonun bir miktar düşeceği bekleniyor. Bakan Şimşek; yatırım ve üretim noktasında daha keskin adımların atılacağını vurguluyor. İhracatın daha da artması için Eximbank kredilerinin yükseleceğinin de altını çiziyor. Diğer taraftan 2014 yılından bu yana en yüksek Merkez Bankası rezervlerine ulaşıldığını, ülke risk priminin ise mayıstan bu yana gerilediğini belirtiyor. Tüm bunlar çerçevesinde doğrudan yatırımların da artması için çalışmalar yürütülüyor. Alınan tüm önlemler ve izlenecek politikalar ile ekonomi dengeye girecektir fakat öncelikli hedefler arasında ülkemizin Doğrudan Yatırım Güven Endeksi Listesi'ne girmesinin pek çok açıdan fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Tabii bunun için bütünsel tedbirler ve uygulamaların niteliği çok önemli.



DOLANDIRICILARIN CESARETİ

Son yıllarda ekonomik krizlerle birlikte, bazı girişimciler ticarette ahlaksız uygulamaları iyice artırmış durumda. Kamuoyuna yansıyan "kara para aklama" haberleri, toplumun örnek gösterilen kişilerin "saadet zincirli dolandırıcılık" haberleri ülkemiz için yüz karası! Ülkemizin itibarı içinde çok üzücüdür. İnsanların para hırsı, doyumsuzluğu, hileleri, akıl alır gibi değil. MASAK elbet gereğini yapacaktır, ancak bu suistimali yapmaya cesareti nasıl bulduklarına hayret ediyorum. Suç oluşmadan önlemeye yönelik daha geniş tedbirlerin alınması ve dijital teknolojilerle çapraz sorgulamanın yapılabileceği sistemlerin kurulması mühim. Binayı çalan kılıfını bulmamalı. Sonuçta kayıt dışı yapılan tüm ticari kazançlar ülkemize büyük zarar vermektedir. Etik değerler, iş ahlakı, denetim çok mühim.



DÜNYADA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Global ekonomik krizin devam ederken, ekonominin orta vadede geleceğine yönelik küresel düzeyde karışık olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ABD bir yandan enflasyon endişelerini düşürüyor, büyüme sinyalleri veriyor. FED şahin para politikalarının sonuna yaklaştığını belirtirken ABD diğer yandan ise yatırımcılarına makro ekonomik düzeyde temkinli olmasını vurguluyor. Çin tarafında ise sıkıntıların devam edeceği tahmin ediliyor. Avrupa ve Asya tarafında karışıklık hakim. Değişimleri zaman içerisinde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde globalde ekonominin seyrine ilişkin yeni kararlar açıklanacak.

Ancak genel çerçevede dünya genelinde durgunluk, belirsizlik var. Ülkemizin güçlü yönlerine odaklanmak ve bilimin ışığında ilerlemek rahatlamak için gerekli. Ekonomi biliminin yöntemleri ile uygulanacak adımlar, üretimin artması, yeni yatırımların yapılması, istihdamın artması, israfın önlenmesi, kayıt dışının durdurulması, dışa bağımlılığın düşürülmesi ve akılcı çalışmalar refah için referans noktamızdır.

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