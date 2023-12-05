BARIŞ İÇİN ENERJİ: Türkiye Enerji Zirvesi-1

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal bağımsızlığının birinci koşulu "enerji sektöründe" kendine yeten bir ülke olmaktır. Enerji sektörü geniş yelpazeye sahip devasa bir sektördür. Gıdadan savunma sanayisine, turizmden tekstil sektörüne, üretim ve lojistik olmak üzere kısacası tüm aşamaların en büyük gider kalemini enerji oluşturmaktadır. Enerjinin varlığı refaha, yokluğu ise savaşa götürür. Ülkelerin siyasi ve ekonomi politikalarını tamamen değiştirir.Tarihte 1859'da Amerika'da açılan ilk petrol kuyusu ile dünyadaki güç dengeleri de değişmiştir.1908'de İngilizler, İran'da ilk petrol kuyusunu ve ilk petrol şirketini kurmuştur.İngiliz komutanı Churchill, Almanlarla mücadele sırasında donanmasındaki yakıtı kömürden petrole dönüştürerek bir devri başlatmıştır. Tabii petrol rezervlerinin yüzde 48'i Orta Doğu, yaklaşık yüzde 20'si ise Orta- Güney Amerika'da olduğu bilinmektedir.Petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerin dünyanın en güçlü ekonomiye sahip olduğunu ve uluslararası ilişkilerde dayatmacı bir politika izlediğini bilmeyen yoktur. Ancak bunların sonu yaklaştı, artık dünyanın dengeleri değişiyor. Çünkü Kyoto Protokolü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeşil Mutabakat Anlaşmaları, Paris Anlaşması gibi bu stratejik anlaşmalar enerji dengelerini kısa vadede değiştirecek. Karbonsuzlaşma hedefleri, fosil yakıtların çevreye ve dünyaya verdiği zararlar, yenilenebilir enerji kaynaklarını zorunlu kılıyor. Güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik, hidrojen enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturmakta ve doğada tükenme olasılığı bulunmamaktadır.Ülkemiz bu kapsamda çok zengindir. Enerji sektörünü takip etmek; dünyanın gidişatı, ülkelerin eylem ve kalkınma planlarının oluşmasında kilit rol oynamaktadır. İşte bu amaçla her yıl enerji piyasasının durumu ve geleceğine önemli bilgilerin paylaşıldığı bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi 27-29 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da JW Marriott otelde gerçekleştirildi.Türkiye enerji piyasalarının beklenti ve gereksinimleri, dijitalleşmenin sektöre katma değeri, finansman koşullarındaki değişim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan enerji piyasalarını etkileyen tüm konular tüm boyutları ile değerlendirildi.Kamu ve özel sektörü bir çatı altına toplayan, bu faydalı etkinlik için Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan ve tüm ekibini kutlarım.Zirvenin ilk gününde "Elektrik Piyasası", "Türkiye LPG Piyasası", "Arama ve Üretim Oturumu", "Türkiye'nin Enerji Güvenliği İçin Bazyük Santraller", "Türkiye Akaryakıt Piyasası", "Türkiye'ye Kadın Enerjisi", "Özel Sunumlar & Konuşmacılar", "Enerjide Üretken Yapay Zekâ Oturumu" ve "Enerjide Afet Yönetimi Oturumu" ile alanında uzman konuşmacılar önemli bilgiler aktardı. Zirve'nin ikinci günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın dünya ve Türkiye enerji sektörüne ilişkin konuşması ile başladı. Ardından "Doğalgaz Piyasası", "Çevre Piyasaları ve AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Oturumu", "Yenilenebilir Enerji ve Depolama Yatırımları Oturumu", "Balkanlarda Enerji Güvenliği ve Ticareti", "Büyük Tüketici Oturumu", "Yeni Nesil Yakıtlar Oturum", "E-Mobilite", "Hidrojen Teknolojileri ve Piyasası Oturumu", "Enerjide Kariyer Oturumu" ve "Özel sunumlar ile gerçekleştirilen zirve oldukça verimli geçti. Ben de "Enerjide Kariyer" oturumunda moderatör oldum.Bu oturumda Limak Holding CEO'su Birol Ergüven, Smart Pulse kurucu ortağı Önder Akar, Coforward İnsan Kaynakları Danışmanlık ortağı Aslıhan Birgül konuşmacıydı.Birlikte enerji sektörünün organizasyonel yapıları, kariyer fırsatları, bu alanda çalışmak isteyen gençlerin mülakat süreçlerinde dikkat etmesi gereken hususları, yenilenebilir enerjideki fırsatlar, teknolojik değişimler, dünyanın geleceği vb. konularda katılımcılara bilgiler sunmaya çalıştık.Enerji sektörünün geleceğine ilişkin pek çok bilgilerin paylaşıldığı oturumlar arasında Türk iş dünyasının merak ettiği ve ülkemiz ticaret düzenini baştan değiştirecek Emisyon Ticaret Sistemi hakkında Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve diğer uzmanlar tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. Detaylar gelecek haftaki yazımda...