Geçenlerde, ünlü radyo programcısı Geveze'nin bir söyleşisine katıldım.

Her zamanki gibi esprili ve samimi diliyle, yani kalbin diliyle konuştu Geveze...

Katılımcılara çok farklı gibi görünseler de aslında benzer mantıkta iki soru sordu.

İlk sorusu şu oldu: 'Dünyada -uzaydan da görülebilen- tek insan yapımı şey nedir?' Tabii pek çoğumuz, ilkokul -ortaokulda bildiği yanıtı verdi. Çin Seddi. Uzunluğu ve yüksekliğiyle Çin Seddi'nin uzaydan da görülebiliyor olması insanın mantığına da uzak gelmiyordu. Acaba gerçekten öyle miydi?

Uzaydan çekilmiş dünya görüntülerine çok şahit olduk. Hiç bu görüntülerde Çin Seddi aradığınızı anımsıyor musunuz? Hayır tabii...

Aklınıza bile gelmedi. Zira bu ne önemli bir bilgiydi, ne de şüphe ettiğiniz bir gerçek!

Ne de olsa okul kitabında varsa, doğruydu değil mi? Oysa tüm bu iddiaya karşın, insan yapımı hiçbir yapıt uzay araçlarından çıplak gözle görülemez. Zaten gözlerimiz kontrastı, yani renklerin zıtlığını görmeye programlıdır ki Çin Seddi de bulunduğu yerde bir renk kontrastı oluşturmaz. Geveze'nin anlattığı öyküye göre, Çin'i ziyaret eden bir yabancı yetkilinin hayranlığını gizleyemerek sorduğu soru (Herhalde bu yapılar uzaydan bile görünüyordur?), Çinli yetkilinin milli gururunu okşamış olsa gerek daha sonra bu soru, bir iddia haliyle gazeteye yansıyor. Tabii haber oradan oraya yayılıyor hatta sonunda okul kitaplarına dahi giriyor. Astronotlarca iddianın asılsız olduğu kanıtlansa da bu ifadenin ders kitaplarından kaldırılması 2000'lerin başını buluyor. İnsanlar heyecan verici iddiaları, sıkıcı gerçeklere yeğlerler. Bu yüzden 'Çamur at, izi kalsın' derler hatta...



MEHTER GERİ ADIM ATMAZ

İkinci soru, mehter adımıyla ilgili... Nasıldır mehter adımı? İki ileri bir geri, değil mi?

Neredeyse çocuk bile bilir böyle olduğunu...

Oysa bu da tamamen asılsız bir iddia, yani ilk haberimiz gibi popüler bir safsata.

Osmanlı'nın gücünü tüm dünyaya duyuran, savaş alanında askere moral, düşmana korku veren Mehter nasıl olur da geriye adım atar? Aslında bu yürüyüşü gözünüzün önünde canlandırınca bir an 'doğru ama' diyesiniz geliyor. İki adım ileri doğru ama geri adım değil duraklama var. Çünkü Yeniçeri ocağının yürüyüşü olan Mehter, iki adımda bir selam durur ve iki yana doğru yaylanarak yapar bunu. Eğitimsiz bir göz, bunu geri adım gibi algılayabilir. Oysa Mehter asla geri adım atmaz.



SORGUSUZ SUALSİZ

Sevgili Geveze'nin anımsattığı bu iki sahte gerçek, aslında bizim sorgusuz ezberlerimizi ne güzel anlatıyor. Dünyanın tüm ezberlerini bozup yeni bir tür gerçekliğe adım attığı, zor bir yılı geride bıraktık. Biz her ne kadar ezberlerimize sıkı sıkıya tutunarak kendini güvende hisseden varlıklar olsak da hayat bir yolunu bulup ezberlerimizi bozmaya devam edecek. Dilerim 2021 bizim ezberlerimizi bir kez daha şoklarla bozmadan biz dünyaya yeni gözlerle bakmayı başarabiliriz.

Herkese sağlıklı yıllar dilerim.