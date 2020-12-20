Nasıl, dikkatinizi çekebildim, değil mi? Elbette. Her zaman işe yarar. Facebook'ta böyle uzun uzun metinler var. Birkaçını hatırlatayım...

'Dikkat resmileşti' diye başlayan, 'Sonuna kadar kim okuyacak bilmiyorum' diye başlayan, tamamını okuması sabır gerektiren ve genellikle dilimize kötü çevrilmiş metinler.

Genellikle iyi niyetli ve zararsız görünen şeyler bunlar. Bu yüzden dünyada pek çok kişi de bunları 'kopyala yapıştır' zihniyetiyle paylaşıyor. Peki bu metinlerin sözde amaçları ne? Gerçekten dost olanları tanımak, kanserle savaşa destek olmak (Bu metinin sonunda bir yönerge var. ʻBittiʼ yazmamız gerekiyormuş), sosyal medyada kimlik hırsızlığını engellemek gibi... Sözde bir kanun maddesini sosyal medya sayfanızda paylaşınca hesapta kanunen adımıza yapılan paylaşımlardan muaf oluyormuşuz.

Yok artık! (Hakim amca diyor ki: Yaz kızım! Sanığın daha önce facebook'ta kopyalayıp yapıştırdığı yazı dolayısıyla söz konusu suçtan beraatine)



YENI MODA ALGORİTMA

Şimdi de yeni moda şu:

İletilerimizi hep aynı 25 kişi görüyormuş. Bu da kullandığımız sosyal medya uygulamasının yeni algoritmasından kaynaklanıyormuş.

Sayfanızda 'Gerçekten işe yarıyormuş' diye başlayan bir metin paylaşıyorsunuz ve algoritmayı baypas ediyor. Yok artık!

Eskiler hatırlar. Bir zamanlar viral bir mektup vardı: 'Bu mektubu şu kadar kişiye gönderenler zengin oldu.

Kimseye göndermeyenler feci şekilde öldü' gibi... Bu dönem bu kopyala yapıştır metinlerin bundan hiçbir farkı yok bence...

Ve üzüldüğüm, bu garip şeyi sorgulamadan yapanlar olgun, kariyer sahibi ve yaşını başını almış insanlar...

Yahu kardeşim hiç mi okumuyorsunuz yazan metni?

Size söyleneni sorgusuz sualsiz yapmadan önce hiç mi düşünmüyorsunuz?

Bunlar sanıldığı kadar masum şeyler değil. İnsanların zayıf yönünü suistimal eden sosyal deneyler. Biliyorlar ki bugün bu kopyala yapıştır ya da yorum yap komutunu sorgusuz uygulayacak kişiler yarın ülkeye çok zararı olacak bir dezenformasyonla çok daha büyük olaylarda kullanılabilirler.

Olaya bir de böyle bakmak gerek. Kime güveneceğini bu yazıyı sonuna kadar okuyanlar arasından anlayamazsın.

Eğer bu saate kadar gerçek dostlarını tanıyamadıysan, Facebook'tan öğrenmesen de olur. Tatlı rüyalar sevgili dostum.