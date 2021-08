Bayramda nüfusu 2 milyonlara yaklaşan bir Çeşme'nin çıldırdığını söylemek çok da abartılı olmaz. Çeşme zaten yaza çok da hazır girmemişti. Maurbaba bölgesinde kışın kazılan yolların yazın doğru dürüst kapanmadığı aşikar. Çeşme zaten yaza yine bir şantiye alanı olarak girmişti...

Pandemi kapanmaları üstüne sosyal medya gazlamaları sonucunda çocukluğumuzun güzelim Çeşme'sinden maddi manevi eser kalmadı. Otoyollar üç-dört şerit kuyruk halinde uzun yolculuklarla beldeye ulaşabilenler ne otomobillerini ne de kaidelerini koyacak bir yer bulabildiler. İlçede otopark fiyatları en ucuz 30 lira. Çeşme marinada girdi çıktı fiyatı 50 liradan başlıyor. Lüks işletmelerin vale fiyatlarına değinmiyorum bile....

Otel fiyatları (her ne hikmetse) pandemide oteller açık kaldığı halde coştu. Fırsatçılığın altın çağını yaşıyoruz. Fiyatlar altı kata kadar arttı. Bakın bir iki kat demiyorum...

Çeşme'de bayramda 600 liranın altında yatak bulanın elini öpmek lazım. Otelci arkadaşım diyor ki 600 liralık yatağa 1000 lira teklif ediyorlar ama bende yer yok. Adam yalvarıyor abi sende de yer bulamazsam arabada yatacağım diyor....

Yahu bu kadar mı önemli bu rezilliğin bir parçası olmak?

Yazlığı olanları biliyorum dışarıya adım dahi atmadılar. Zaten tüm sahil şeritlerini beach sahipleri işgal etmiş. Şezlong fiyatları 50-200 lira arasında. Duyduğum kadarıyla popüler beach Momo'da giriş 200 lira ama bu yetmiyor. Bir de içeride kişi başı 300 lira harcamak zorundasın. Demek ki çift olarak plaj harcamanız 1000 lira. İster ye ister yeme! Tabii bütün bu parayı da ancak işletme sizi beğenip rezervasyonunuzu yaparsa harcayabiliyorsunuz. Ne çocuk okuturken ne yüzmeye giderken... İnsanımızın kendini kanıtlama isteği bitmedi. Yoksa bu rakamları hiçbir gerekçeyle isteyemezsiniz insanlardan...

Akşam mı çıkacaksınız? Ortalama bir tabak et yemeği 150 liradan, bir kokteyl 80- 100 liradan başlıyor. Alaçatı'da bir akşam yemeği kişi başı 400-900 lira arasında olabiliyor. İşin içine bir de canlı müzik girdiğinde bilet fiyatları 1000-3000 bandında seyrediyor.

Eski Çeşme günlerinin vazgeçilmezleri vardı. Sakinlik isteyenler Yıldızburnu'nda dingin bir gece geçirebilirdiniz. Orası da aşırı kalabalık oldu. Hatta geçen gün 4 maganda mekanda oturan genç kızlara sarkıntılık ettikten sonra mekanı dağıtmış. Gitti Yıldızburnu!

Denizyoluyla ulaşımı olanların tekneyle gittiği iki koy vardır. Aya Yorgi ve Hacettepe.

Geçen gittik, Aya Yorgi'nin her yanı beach olduğu için müzik yarışı vardı. Bangır bangır müzikten deniz ortasında keyfimiz kaçtı.

Orası da sizlere ömür! Denizin üzerinde bile saklanacak yeriniz yok!

Çeşme'nin zenginlerinin Datça'ya kaçış hayalleri kurduğunu duyuyoruz. Çeşme, paraya, gürültüye ve magandaya teslim olmak üzere...

Yoksa Datça yeni Çeşme mi olacak?