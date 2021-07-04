Pek çok kişinin yatırımlarını bağladığı kripto para hakkında ne düşünüyorum? Sanal para, güvenilir bir şey değil diye düşünüyorum ama bir ekonomist de gelip şöyle diyecektir : "Hakan bey, senin para dediğin her şey yalan.

Bu, uygarlığın uydurduğu ortak bir yalan..." Bu kesinlikle doğru. Paranın atası altındır. Eskiden bankada altını olana banka bir tür çek verirdi. Buna banknot derlerdi, bankanın notu. Bu kişinin bankamızda 1990 dolarlık altını vardır, babında.

Hatta Anadolu'da da kayme derlerdi. 100 lira, 100 kayme.

Kaime ne demek, yerine geçen. Yani altını ikame eden şey. Nitekim zamanla ekonomi öyle bir hale geldi ki hepimiz, şu anda kasada altın karşılığı olmayan bir hayali parayı harcıyoruz. Krediler sayesinde... Bu yüzden kripto para da hayali bir paradır diyenler doğru söylüyor ama arada önemli bir fark var.

Paramızın karşılığı hükümet garantisi altındadır ama bitcoinleri garantileyen kimse yok. Bu hala herkesin inandığı bir yalan değil. Ne zaman ki milli para birimleri kripto para olur, ben o zaman inanırım bu yatırıma. Aksi halde emeksiz yemek olmayacağını bilirim.

Bedava peynir, ancak fare kapanındadır. Bu sebeple bitcoin yatırımı yapmak isteyenler önce şu öyküyü dinlesinler.

MAYMUN TÜCCARI

Bir köy yakınında çok sayıda maymun yaşıyormuş. Bir gün köye bu maymunları satın almak için bir tüccar gelir.

Tüccar maymunun tanesini 100 USD'a satın alacağını ilan eder. Köylüler adamın deli olduğunu düşünür. Akıllı birinin başıboş maymunların tanesine 100 USD ödemeyeceğini düşünürler. Buna rağmen bir kaç köylü bir kaç maymun yakalayıp tüccara verir ve maymun başına 100 USD alır. Bu haber kısa zamanda yangın gibi yayılır ve halk maymunları yakalayıp tüccara satar. Birkaç gün sonra tüccar maymunun tanesini 200 USD'a alacağını ilan eder. Tembel köylüler kalan maymunları yakalamak için koşuşturur.

Yakaladıkları maymunların adedini 200 USD'dan satarlar. Daha sonra tüccar maymunların tanesini 500 USD'a alacağını duyurur.

Köylülerin uykusu kaçar.

Kalan 6-7 maymunu yakalayıp maymun başına 500 USD'ı alırlar. Köylüler merak içinde yeni duyuruyu beklemektedir. Tüccar bir hafta için evine gideceğini ve dönüşte maymunun adedini 1000 USD'a alacağını duyurur. Köylüler çok üzgündür.

Çünkü ortalıkta 1000 USD'a satacakları maymun kalmamıştır.

KAFES ÖNÜNDE KUYRUK

Tüccarın bıraktığı eleman, köylülere elindeki maymunları gizlice tanesi 700 USD'dan satabileceğini söyler. Haber yangın gibi yayılır. Tüccar maymunun tanesini 1000 USD'a alacağına göre, maymun başına 300 USD kâr vardır. Ertesi gün tüm köylüler maymun kafesi önünde kuyruk olurlar. Tüccarın adamı maymunların hepsini adedi 700 USD'dan satar. Zenginler topluca maymun satın alır.

Fakir köylüler ise maymun alabilmek için tefeciden borç para alırlar. Köylüler maymunlarına iyi bakarak tüccarın dönüşünü bekler. Fakat kimse gelmez. Köylüler tüccarın yardımcısına koşar. Fakat o da tüymüştür. Köylüler hiç bir işe yaramayan, kimseye satamayacakları başıboş maymunların tanesine 700 USD ödediklerini anlarlar.

Bitcoin de günümüzdeki maymun ticareti işidir. Bu ticaret birçok insanı batırırken, bir kaç kişiyi zengin edecektir.

Kripto ya da dijital para, bana göre aç gözlünün elindeki gerçek parayı alarak, yüksek kar vaadiyle hayal satmaktır.