Yıllar sonra gerçekleşen ikinci ziyaretimde, Bozcada'nın da diğer her yer gibi ne kadar değiştiğine şahit oldum. Fark ettiğim diğer şey, nispeten büyümüş olan yaşamın, Alaçatı'ya benzemesi oldu. Alaçatı'nın gelişim öyküsü Bozcada'ya kıyasla yeni olduğuna göre Alaçatı'yı 'Bozcada modellenerek' inşa etmiş olmaları mümkün. Yine irili ufaklı (daha çok ufak), özgün işletme dolu daracık sokaklar...



ARABASIZ DA GİDİLİR

Bozcada'ya, Çanakkale'ye bağlı Geyikli ilçesinden saat başı kalkan feribotlarla ulaşmanız mümkün. Her ne kadar seferler sık olsa da yüksek sezonda sürekli olarak dolu oluyor. Bu yüzden feribot kuyruğunda beklemek istemiyorsanız internet üzerinden (Gestaş) rezervasyon yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu arada önemli bir not daha düşelim. Feribotla araçlarınızı geçirebiliyorsunuz ama bence çok da şart değil. Adada yaşam ağırlıklı olarak tek merkezde toplanmış.

Koylara denize gitmek dışında araca ihtiyacınız olmayacak. Merkezde ara sokaklarda araca izin olmadığından (her yerde kapan var) aracınızı dağın başına yol kenarına park etmek size pratik gelmeyebilir. Bir iki kez adanın diğer bölgelerine ulaşacaksanız bu sefer de taksi kullanabilir ya da motor kiralayabilirsiniz. Adaya girişte dev bir kale karşılıyor sizi. Limanın ağzında bulunan kalenin dibinde iki tesis var.

Bu kafelerde denize girerken bir iki şey içerseniz şezlongunuz da bedavaya geliyor. (İçeceklerin Çeşme ölçeğinde ucuz olduğunu da söylemeliyim.)



MERKEZ Mİ KIYI MI?

Otel seçiminizi merkezdeki butik otel ve pansiyonlardan ya da adanın daha uzak bir ucundaki deniz kenarı otellerden yapabilirsiniz. Bizim kaldığımız Troas Ada, geniş odaları ve merkezi konumuyla uygun bir seçenekti.

Buradaki oteller küçük olduğundan kahvaltılarını limandaki anlaşmalı restoranlarda veriyorlar.

Akşam yemeğini yine limandaki birkaç balıkçıda ya da ara sokaklardaki Kumkapı tarzı restoranlarda alabilirsiniz. Yeme içme seçenekleri çok. Yine de üç ayrı balık restoranından da (fiyatlar Çeşme ayarında) çok lezzet alamadığımı söyleyeyim. (Bira manastırın yanında kurulan nefis manzaralı Manastır restoran hariç. Burası da merkezde değil.)



MASALSI BİR ORTAM

Akşam eğlence için çok fazla seçenek göremesem de biri var ki yıllar sonra da beni aynı oranda etkiledi.

Kale manzaralı Salhane, gerçekten Çeşme Paparazzi'nin buradaki karşılığı...

Eskiden burada hayvan kesimi yapıldığını aklınıza getirmezseniz masalsı, büyüleyici bir ortam. Adada çok yer sit alanı ve denizi korumuşlar. Bu sebeple bir iki istisnası dışında burada alıştığınız beach konseptini bulamıyorsunuz. Ada daha çok Yunan adaları gibi halka açık koylardan oluşuyor. Bunlardan ikisi meşhur. Akvaryum koyu, ancak aracınızla gelip yanınızda şemsiye getirebileceğiniz bir yer. Tesis bulunmuyor.

Kaymakamlığa bağlı olarak işletilen Ayazma plajı, turkuvaz renkte denizi ve kalabalık sahiliyle sizi karşılasa da lodoslu günlerde müsilaja rastlamanız maalesef kaçınılmaz. Akdeniz ve Ege dışında keşfedecek yeni yerler arayanlar için Bozcada hoş bir seçim olabilir.

