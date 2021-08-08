Bu kadar yangının kasıtlı olduğu besbelli. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde eş zamanlı olması, bunun yerel değil küresel bir komplo olduğunun işareti. Evet bunu yapan terörist ama terör her zaman kukla.

Yapan el teröristin eli ama azmettiren daha yüksekte bir hain güç!

Deyim yerindeyse gelecekten haber veren Time dergisinin kapağında da bu yılın yangınlar yılı olacağı resmedilmişti. Peki kahin değilse dergi geleceği nasıl böyle öngörebiliyor?

Büyük reset olarak bilinen ve dünya ekonomik düzenini çökertip yeni dünya düzenine geçme planının adımlarından biri de kıtlık olarak belirtiliyordu. Peki kıtlık durup dururken nasıl çıkacak ? Bunun için de düğmeye basılmış olmalı. Global olası kriz senaryosu, ne gibi sorunlara yol açabilir?

Ormanlarımız yandığında, seralarımız, meralarımız yandığında ne olabilir?

Hayvancılığımız bitme noktasına gelebilir.

Arılar öldüğünde tozlaşma bitecektir.

Zaten evi barkı kalmayan son çiftçiler de köyden göçebilir. Gıda üretim zincirinde ciddi kopukluklar baş gösterebilir. Elde kalan ürünler fahiş fiyatlarla satılır. Denizde müsilaj karada yangın derken ekonomik kriz iyice derinleşir. Ayaklanmalar ve yağmalamalar başlayacak. Muhtemelen o zaman diyecekler ki; "Siz ulus devletler bu işi beceremiyorsunuz, bari konsorsiyuma devredin." Tabii bunlar sadece ülkemiz değil dünyanın pek çok bölgesini temel alan bir senaryonun parçaları. Tek merkezli dünya devletinin başlangıcı olur bu. Bu durumda her tür ayrışma ve kavga istenen zemini hazırlar. Kavga zeminlerinden uzak duralım çünkü görülen o ki pandemi sorasında ikinci aşamaya çoktan geçtik. Allah yardımcımız olsun.



İSTEĞİN BÖYLESİ

Çölde devesiyle giden bedevi yolda kendisine su için yalvaran birini görmüş.

Suyu verirken adam kolundan çekip düşürmüş bedeviyi. Devesini de alıp kaçarken bedevi arkasından bağırmış...

-Dur ne olur! Deve senin olsun hakkım da helal olsun ama bir şey isteyeceğim senden.

Adam merak etmiş.

-Söyle bakalım...

-Ne olur bu olanları kimseye anlatma,yalvarırım sana!

Nedenini sormuş eşkıya.

-Eğer anlatırsan insanlar korkar. Bir daha kimse yolda susuz kalmışa yardım etmez.

Hikaye böyle...

Malesef bazı fırsatçılar yüzünden gerçek ihtiyacı olanlara yardım edilemiyor. İnsan adalet ister. Öykümüzün mağduru, fırsatçının cezalandırılması için bu olayı herkesin duymasını isterdi, öyle değil mi? Ama istemedi. Bilge biri olduğu için toplumun çıkarını bireyin çıkarının üstünde tuttu.

Tekin çıkarı yerine bütünün hayrını tercih etti. Bugünlerdeki insana güvensizliğimizin olası sonuçları ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Siz iyilik yapmaya devam edin ve Allah rızası için yapın. Bütünün hayrına yapın. Eylemlerin kesin sonuçları vardır ve siz şahit olmasanız da iyi ya da kötü ameller son derece sadıktır. Bir gün mutlaka sahiplerine dönerler.