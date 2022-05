Güzellik algımız değişiyor mu?

Estetik ve güzellik algısı, dönemsel olarak değişkenlik gösterir. Yine de fiziksel çekicilik söz konusu olduğunda insanların ortalama bir bilimsel kriteri vardır. Bunu 'altın oran' olarak tanımlamışlar. Şimdi altın oranın matematiksel anlamını açıklamaya uğraşmayacağım ama bunun bir tür simetri sağladığını söylemekle yetineceğim.

Peki, simetri ne ifade eder? Göze hoş görünen şeylerin çoğunda yakaladığımız ortak özellik olan simetri, bilinçaltı seviyede mükemmellik demektir.

Mükemmellik ise, sağlık anlamına gelir.

Sağlıklı bulduğumuz bireylere daha kolay çekiliriz. Bütün bunlar bir miktar da olsa değişiyormuş. Yapılan araştırmalar, insanların artık çekicilik anlayış kalıplarının dışına çıkmaya başladığını söylüyormuş.

Örneğin iri bir burun, çarpık dişler, göz altında koyu renk halkalar, göz çevresinde kaz ayakları, kaba erkek elleri, yüzde sivilce ve yara izi gibi bazı özelliklerin kimileri için çekicilik alameti olduğu belirtilmiş. Bu bilgiyi İnstagram hesabımda paylaşıp, 'bazılarına kusur gibi gelse de' size çekici gelen fiziksel özellikleri yazar mısınız, diye sordum.

Hayli yanıt geldi. Gelen yanıtların tamamen kadınlardan geldiğini ve isimleri gizli tuttuğumu belirteyim.

CEVAPLAR DOĞRULUYOR

- Tavşan dişler çok çekici gelir bana.

- Çarpık köpek dişlerini çekici bulurum.

- Çene gamzesine bayılırım.

- Ses tonu yakışıklılığı diye bir şey var.

- Yüzü güneşten yanmış, büyük elleri olan insanlardan hoşlanıyorum.

- Bir insanda mükemmel kalıp oluşturanlar dışındaki her hat, her kepçe, her doğum lekesi, yüzde yara... Kusurlu bulunan her şey karşımdakini çekici kılıyor.

- Bir erkek ne kadar yakışıklı olursa olsun boyu kısa ve elleri küçükse çekici gelmiyor bana.

- Birçok kişi karakteristik özelliklerini estetikle yok ediyor. Belki de birbirimize çok benzediğimiz için artık çekiciliğimizi kaybetmeye başladık.

- Dağınık olmalı saçı sakalı, ütülü olmamalı gömleği, tişörtü, bakışında muziplik olmalı.

- Adrien Brody demem yeterli. (Ünlü aktörün iri burnuna gönderme yapıyor.)