Gülümsemenin büyüsü

Doksan yaşında ünlü bir besteci, büyük bir konserle jübilesini yapar. Konser bittiğinde eğilerek selamını verir ve izleyicisine sorar:

"Benim yaşımda bir insan için en büyük başarı nedir, biliyor musunuz?" İzleyiciler arasında, bestecilik kabiliyeti, unutulmaz bir sanatçı olması gibi pek çok alışılageldik yanıt gelirken, adamcağızın yaşına yönelik (sağlığıyla ilgili) bazı yakışıksız espriler bile yapılır.

Besteci bütün bu yorumları gülerek dinler ve sonra konuşur.

"Hepsi doğru. Haklısınız. Ancak benim için EN BÜYÜK başarı bunların hiçbiri değil. Şu an karşımda gülen yüzler görüyorum. Bana göre en büyük başarı, çevresindeki yüzlerde bulunan tebessümün nedeni olmaktır. İnsanların yüzünü güldürebilmektir. Aslında her yaşta en büyük başarı budur." Gülümsetmek...

İnsanların yüzünü güldürmek.

Ne önemli, değil mi?

Ayrıca, dünyanın adeta çıldırdığı, hoşgörünün azaldığı, gündelik şiddet olaylarının iyice tırmanışa geçtiği günümüzde, bir insana verebileceğiniz en masrafsız ve en güzel hediyedir gülümseme... Üstelik Hz. Peygamber, (SAV) "İnsanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır" buyurmuşken...

TAM BIR ENTEGRE TESIS

Türkiye'de pek çok konuda eğitim semineri verilmiş olsa da bu başlıkta, yani gülümsemeye özel bir sunum başlığı hiç açılmamış, ta ki psikolog Kutay Ürkmen'in girişimine dek...

Psikolog dostum Kutay Ürkmen, tam bir sahne adamıdır. Mesleki bilgisini özel sektördeki yöneticilik yıllarında edindiği tecrübeyle birleştirmiş bu zeki adam, hem mizah yeteneği hem de şarkı söyleme becerisine sahip ender insanlardan biridir. Tam bir entegre tesistir desek yeridir...

KIZLARIN EGITIMI IÇIN

Pek çok TV kanalına canlı yayın konuğu olan ve TED x konuşmaları da yapan Ürkmen, özellikle şirketler ve konaklama sektöründe verdiği seminerlerle ismini kalıcı hale getirmiştir. 7 farklı ülkede 130 binden fazla kişinin izlediği 'Gülümsenenin büyüsü' başlıklı, stand up tadındaki bu iletişim semineri de izleyicisine güldürürken duygulandıran çok özel bir deneyim yaşatır.

Kutay Ürkmen, -dile kolay- bininci seminerini, özel bir toplantı vesilesiyle ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Agora Rotary Kulüp öncülüğünde ve pek çok kulübün eşliğiyle Ahmet Adnan Saygun sahnesinde gerçekleştirilen interaktif etkinlik, yine izleyicilerinden tam not aldı.

Ayrıca bu etkinliğin geliri, kız öğrencilerin eğitimine katkı sağladı. Sunumunu gerçekleştirdiğim bu gösteri sayesinde, toplumun bel kemiği, insanlığın taşıyıcısı olan ve hakkını ödeyemeyeceğimiz kadınların gelişimlerine erken yaşta katkı sağlayacak olmanın gururu ise hiç şüphesiz her şeye değerdi.