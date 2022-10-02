Üç tavsiye

1.Hayır deyin: Bazılarımız için insanlara hayır demek zordur. Hele koşullu sevgi verilmiş evlerde büyüyen çocuklar için neredeyse imkansızdır.

Çünkü ancak sınırlarımızı korumazsak, insanların adeta bizi yağmalamasına izin verirsek sevileceğimizi öğrenmişizdir.

Ya da böyle sevileceğimizi sanmışızdır. Oysa durum hiç de böyle değildir. Hayır demeyi bilmeyen insanı severler ama saygı duymazlar. Üstelik böyle bir insansanız herkes sizi sevse dahi siz kendinizi sevemezsiniz.

Kendini seçemeyen birinden de sevenler bile kolay vazgeçer.

Hayır demeyi bilmek yetişkin bir birey sayılmanın olmazsa olmaz koşuludur. Unutmayın! İlla ki birilerine hayır dersiniz. Sadece hayır denecek kişiyi seçebilirsiniz.

Sevilmek uğruna yabancılara hayır diyemiyorsanız mecburen aileniz ve yakınlarınıza hayır diyorsunuzdur ki bu korkunç! Bitmedi!

Daha da korkuncu var...

Eğer yakınlarınız dair kimseye hayır diyemiyorsanız bilin ki kendinize sırt çevirmişsiniz. İhtiyaçlarınıza hayır diyorsunuzdur...

2. Size alıngan demelerine izin vermeyin: Rahat tavırlı biri, yakın arkadaşına 'neden bu kadar alıngan olduğunu' sorar. O da der ki: "Alıngan değilim.

Alıngan olmak için olmayan bir şeyi var sanmam gerek. Oysa burada benim yanlış anladığım bir durum yok. Sadece bazı konularda hassasım. Hassas olduğum konuların başında da sen geliyorsun. Sen benim protokol listemdesin. Doğal olarak sende de aynı konumda olmayı beklerim. Bu olmadığında üzülür gönül koyarım. Ha tabii sendeki yerim birebir aynı olmak zorunda değil. Bunu da bilmem yeter.

Eğer öyle olmadığım hissine kapılırsam ben de seni öncelikli kişiler listemden çıkarırım. Bundan sonra da sana yine güler yüzlü olurum. Alınmam, gücenmem.

Sen de alıngan biriyle uğraşmak zorunda kalmazsın." Ardından da "Haydi kal sağlıcakla" deyip oradan uzaklaşır. Arkadaşı öyle bakakalır.

3. Boşuna ayar vermeyin: Çevrenizdekilere bir yazar ya da düşünürün 'düzgün insan olmak ya da doğru ilişkiler kurmakla' ilgili sözlerini falan göndererek ya da hikayenizde paylaşarak ayar verdiğinizi düşünüyorsunuz ya hani... Bence yapmayın. Hayır gerek yok! Niye mi gerek yok? Teoride doğru olan şeyi bilmeyen insan yok çünkü...

O gönderdiğiniz şeyi o kişi de biliyor. Sorun şurada ki; O kişi de doğru şeyler yaptığını düşünüyor, siz de... Marifet doğruyu yapmakta değil, kendini bir başkasının gözleriyle görebilmekte...

Ha öyle bir teknolojin varsa, ver o mübarek eli öpeyim...

EL İYİSİ MİSİNİZ?

İnsan yakınlarının yanında maskesiz davranmak ister. Evde hissetmek ister. Bu yüzden evde nasıl rahatsa öyle rahat ve doğal davranır. Yani misalen evde pijama ile dolaşıyorsa ruh hali de pijamalı olmak isteyebilir. Bu yüzdendir ki başkalarının yanında daha özenli, daha bakımlı ve daha toleranslı oluruz. Yakınlarımıza daha özensiz, daha kaprisli, daha toleranssız yüzümüzü sergileriz. Tüm maskeler çıkar.

İyi de en çok sevdiklerimiz toleransı en çok hak edenler değil midir? Hep mi el iyisi, ev ayısı olacağız? Balımızı yiyen yabancılar, pençemizi