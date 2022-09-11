15 Eylül, Dünya Prostat Kanseri günü imiş. "ProsTATLI HAYAT" derneği, başta prostat kanserli hastalar olmak üzere tüm kanserli hastaların kanserle birlikte daha kaliteli yaşamalarını sağlamak üzere araştırmalar yapan, sağlık çalışanları ile hasta ve yakınlarına eğitimler veren, kanser hastalarına palyatif ve psikolojik destek sağlayan sosyal, bilimsel bir dernek...

Aynı zamanda tıp ve sağlık bilimleri fakülteleri ile bu alanda tüm ilgili branş lisans ve üstü uzmanlık öğrencilerinin bu eğitimi alabileceği aktiviteler düzenliyor. Dernek, başta prostat olmak üzere tüm kanser hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek, iyileştirmek için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuş.

ALANI GENISLEYECEK

Bu amaçla her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde kanserin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi, kanserle ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek, hastalara destek olmak, üyelerinin bu eğitimi almalarını sağlamak ve onlara her türlü destek olmak derneğin temel amaçlarıdır. Bu amaçla başlangıçta prostat kanser hastalarına yönelik olarak başlayacak faaliyetlerini kısa sürede diğer kanser hastaları için de yaygınlaştırmayı planlıyorlar.



SAGLIKLI YASAM TARZI

Prostat kanseri diğerlerine göre daha yavaş seyirli bir kanser türüdür.

Bu nedenle bu kansere yakalanan hastalar uzun yıllar bu hastalıkla birlikte yaşamaktadırlar. 5 yıllık yaşam oranları yüzde yüzdür. Bu nedenle gerek tanı yöntemleri ve gerek tedaviler nedeniyle kanserli hastaların yaşam kalitesi bozulmaktadır. Günümüzde hekimlik daha çok mevcut hastalığı tedavi etmeye yöneliktir. Bu nedenle hastanın tıbbi olmayan gereksinimleri sıklıkla gözden kaçmaktadır. Prostat kanserli hastaların önemli bir kısmı kanser dışı hastalıklardan ölmektedir.

Bu nedenle kanser tanısı sonrası sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek hem diğer hastalıkları önleme hem de mevcut kanserle mücadele etmek adına çok önemlidir. Bu nedenlerle dernek şu mottoyu kullanıyor:

"Kanser tanısı aldığınız ilk gün, bundan sonraki "sağlıklı yaşamınızın" da ilk günü olacaktır!"

SPOR YAP KANSER OLMA

Eylül 2020'de kurulan dernek, bugüne dek 7 bilimsel toplantı, bir kurs, bir kongre ve iki Ege belediyesi ile protokol gerçekleştirmiş. Dernek başkanı Profesör Doktor Talha Müezzinoğlu, bu konuda yapmaları gereken ilk şeyin, sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigara başta kimyasallardan uzak durmak konusunda toplumu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve eğitimler düzenlemek olduğunu söylüyor.

Doktor Müezzinoğlu, etkili olarak kullandığı sosyal medya hesabında da koşu yaptığı kısa videolar paylaşıyor ve 'Spor yap, kanser olma!' sloganını yerleştirmeye çalışıyor.