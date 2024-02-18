Ölmeden önce -3

Daha önce size ölmeden önce dünyada görülecek yerler listemi paylaşmaya başlamıştım. Bu listeye devam ediyoruz.

2. HASAN CAMII - Fas Dünyanın en büyük camilerinden olan İkinci Hasan Camii', Fas'ın Kazablanka şehrinde Atlantik Okyanusu'na bakıyor.

210 metrelik minaresi ile dünyanın en yüksek minareli camileri arasında. En üstünde 30 ton ağırlığında bir alem bulunan minare, Kazablanka'nın her yerinden rahatlıkla görünüyor. Atlantik Okyanusu'nun 10 metre yüksekliğe kadar çıkabilen okyanus dalgalarının aşındırıcı etkisinden binayı korumak için iki büyük dalgakıran da inşa edilmiş.

Yapıyı sıra dışı kılan özelliklerinden bir diğeri ise zeminin bir bölümünün camdan yapılması.

OKYANUSTA İBADET

Okyanusun üzerinde ibadet edilen bu bölüm; Kraliyet kullanımı dışında ziyarete kapalı. Fas'ta eski yapıların yenilenmesi ve yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasını sağlamak amacıyla UNESCO tarafından geçmiş zamanlarda görevlendirilmiş olan ve bu sayede Fas'ın kültürel özelliklerini iyice özümseyen Fransız mimar Michel Pinseau; bu caminin mimarı olarak seçilmiş. Fas kralı, Kral II. Hasan'ın 60. doğum günü için yapılan Hassan II Cami, İspanya'daki Elhamra ve Mezquita'yı akla getiren güçlü Mağribi etkiler sergiliyor.

1989 yılında tamamlanması planlanan caminin yapımı 1993 yılına kadar sürmüş. 1990'ların başında inşaatın son teslim tarihi geçtiğinde, büyük projeyi tamamlamak için gündüz 1.400, gece 1.000 kişi çalışmış.

OTOMATİK TAVAN

Caminin sıra dışı özelliklerinden biri de özel durumlarda açılan otomatik kayar tavana sahip olması. Açılan bu tavan, caminin içinde gökyüzünü ve okyanusu birleştiriyor. Bu sayede gündüz; güneş ışığı ile aydınlanan cami, geceleri; yıldızların altında ibadet etmeye de olanak sağlıyor.İç mekanda 25.000 ve çevresinde 80.000 olmak üzere toplamda 105.000 kişinin ibadet edebileceği büyüklükte tasarlanmış olan cami; büyük masraflarla ve sanatsal emekle inşa edilmiş. Her yanıyla alışageldiğiniz mimariden farklı olan cami kullanılan açık renkler ve büyüklüğüyle daha girer girmez insanı kucaklıyor.

KOH PANYEE-Tayland

Dünyanın en çok turist çeken ülkesi diyebileceğimiz Tayland'daki onca doğal güzellik ve tapınak bir yana, şimdi bahsedeceğimiz uğrak yeri, bana hepsinden öte farklı geldi. Köy, üç Müslüman balıkçı aile tarafından kurulmuş ve Malay dilinde "Bayrak Adası" anlamına gelen Koh Panyee olarak anılıyor. Bu kurucu ailelere katılan insanlarla beraber artık köyde ortalama 1.600 kişi yaşıyor. Halk, evlerini kazıklar üzerine yaptıkları için köy yüzmüyor ve bu sayede köylüler denize kolaylıkla ulaşıyor. Köy halkı buraya ilk olarak bir cami sonrasında ise gençleri spora özendirmek amacıyla futbol sahası kurmuş ve bu sayede Tayland'ın en yetenekli oyuncuları bu adadan çıkıyor.

Düşünsenize, topu sahadan kaçırırsanız denize uçuyor. Geri almak hayli zahmetli.

Bu da oyuncuların top maharetinin zirveye çıkmasına sebep oluyor.