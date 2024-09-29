Nereden nereye

Kıro, kürtçede oğul demek. Argoda, kentsel yaşam biçimine ayak uyduramamış kimse. Uşak, Karadeniz ağzında oğlan çocuğu demek. Peki, garson sözcüğünün bunlarla ilintisi ne? Etimolojik olarak yok ama anlam olarak yerini tutar. Garson, fransızcada 'küçük oğlan çocuğu' anlamında. Bizdeki 'garson boy' tanımı da, çocuk bedenini anlatıyor.

Almanca kökenli Kiosk, türkçedeki köşk sözcüğünden gelir. Bugün Avrupa'da küçük satış kulübelerine verilen isimdir.



Klip : Bugün Video klip anlamında kullanılan sözcük, aynı zamanda şarjör (clip) anlamında da bir askeri terime karşılık gelir.



Klişe : Fransızcadan dilimize geçen sözcük (Clichee); baskıda kullanılan, üzerinde kabartma resim ya da yazı çıkarılmış metal levhayı tanımlıyor aslında. Zamanla 'çok sıradan, alışılagelmiş' anlamında kullanımına başlanan bir matbaacılık terimi bu...



Kötürüm : sanılanın aksine, sözcüğün Kötü ile bir ilişkisi yok. Eski türkçe, kerevet, üzerine oturulan yer anlamındaki kötrüm'den türemiş. Bugünkü yatalak sözcüğü gibi, hareketsiz ve bulunduğu yere bağlı insanı ifade etmiş.



Kumpir : Almancada 'Grundbirne'den (yer armudu) gelir. Patatesin orijinal isminin bugün sadece onunla yapılan özel bir yemeğin adına dönüşmesi enteresan.



Kös : Büyük davul . ' Kös dinler gibi dinlemek' bir şeyİ anlamamak olarak deyimleşmiş.



Lacivert : Bu renk, ismini frrsçadan, Lapis lazuli isimli değerli taştan alır. Sözcüğün aslı Hintçe'dir. Raca- varta, yani kral payı...



Laçka: Denizciğiyle ünlü bir millet, Venedikliler. Onların dilinde Lasca ( Bırak, gevşet, sal anlamında) bir emir sözü. Yelkenler laşka ! komutu, Yelkenler fora'nın tersidir.



Lahm-i acin :Arapça'da Etli hamur olarak bilinen yiyecek, dilimizde lahmacun şeklini almış.



Magazin : Sözcüğün Arapça'daki gelişimi aşağı yukarı şöyle: Mahzen :



Depolanan yer Mağaza : Depolanan yer ( ticari terim) Magazin : Depolar ( Gemide ticari malların depolandığı ambar) Bugünkü anlamıyla magazin, popüler kültüre ait ögelerin 'depolandığı' özellikle tv programı ve dergileri ifade eder, yani artık medyaya ait bir kavramdır. İlginçtir ki, İngilizcede 'magasine' sözcüğü, bilinen anlamının yanısıra ilkin bir askeri terim olarak kullanılmıştır. Cephane (Mühimmatın depolandığı yer) (Gentilmen's



Magasine: 'Beyefendinin cephanesi', sözcüğün askeri anlamından çıkıp günümüzdeki anlama kavuştuğu ilk yerdir.) Mal: Büyükbaş hayvan. Göçebe devirlerde tek sahip olunanın hayvanlar olduğu düşünülürse sözcüğün neden bu kadar anlam değiştirdiği anlaşılabilir.



Makyaj : Fransızca (maquillage) orijinalinden alınan sözcüğün asıl anlamı, hile yapmak, dolap çevirmek. Özellikle bugünün insanı olağanüstü değiştiren filtre uygulamaları da düşünüldüğünde sözcüğün asıl anlamına biraz hak vermemek zor...

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