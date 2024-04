Stephen King güncelleniyor

Bu sene 77. yaşını kutlayacak olan büyük usta Stephen King'in sandığından çıkanlar öyle bir kez filan da değil tekrar tekrar çekiliyor



Boş bir kağıda bir şeyler yazıp, penceresinden uçak yaparak atsa yapımcılar havada kapıp ya film ya da dizi yapar.

Kimden bahsediyorum. Tabii ki Stephen King'ten. Yazdığı her şey neredeyse daha yazım aşamasındayken yapım şirketlerine satılan korku ve gerilim türünün Kralı (King soyadı boşa değil) hem edebiyat hem de sinema sektörüne katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Bu sene 77. yaşını kutlayacak olan büyük ustanın sandığından çıkanlar öyle bir kez filan da değil dönem dönem günümüz teknolojisiyle tekrar tekrar çekiliyor üstelik. Günlük hayatta karşılaştığımız sıradan hadiseleri zihninde yoğurup güçlendirerek bir gerilimkorku unsuru haline getiren King'in öykülerinde ve romanlarında sıklıkla yer verdiği ABD eyaletlerinden Maine ve hayali kasabaları Derry ve Castle Rock'un da tüm bu külliyatının arka fonunu oluşturduğunu söyleyebiliriz.



DERRY VE MAINE

Yazarın doğup büyüdüğü yer olan Maine'in hayali kasabalarından Derry'e yolumuz düşse dualarla geçebileceğimiz atmosferiyle hiç tercih edilesi değil elbet. Yani herhangi bir cafede hamburgerinizi ısırırken camdan Palyaço Pennywise'ın yansımasını görmek hayli normal.

Keza yolda Kennedy suikastını önlemeye gelmiş öğretmen Jake Epping (22.11.63) veya uyku problemi yaşayan Ralph Roberts ile (Uykusuzluk) denk gelebilirsiniz.

Tabii Maine'de de yolda gördüğünüz kedileri (Hayvan Mezarlığı) ve köpekleri (Kujo) sevmenizi de pek önermem.

Carrie White (Göz) ve Dolores Claiborne ile de rastlaşmanız olası. Neyse ben başta belirttiğim konuya döneyim. Yani tekrar meselesine. Bununla ilgili o kadar çok örnek var ki. Mesela It. Yani O... Çocukların kabusu Palyaço Pennywise. İlk olarak 1990'da mini dizi olarak izledik.

Sonra yakın dönemde iki bölüm çekilerek sinemaya uyarlandı.

İlki 2017'de ikincisi de 2019'da izleyici ile buluştu. Şimdilerde Welcome to Derry ismi ile başlangıç hikayesinin anlatılacağı bir dizi projesinden bahsediliyor.

King'in gişe ve izlenme garantili bu başyapıtı ne zaman çekilse her daim en çok tercih edilenler arasında yer alacaktır. 1976'da üstelik Brian de Palma tarafından çekilen ve Sissy Spacek'in hayat verdiği Carrie: Günah Tohumu'nun yeni versiyonu 2013'te kamera arkasına Kimberly Peirce'ın geçmesiyle ve Chloe Grace Moretz'in başrol performansıyla tekrar beyazperdeye geldi.

Dedim ya örneği çok.

1984'te çekilen Tepki'nin 2022'de, 1983'te denenen Hayvan Mezarlığı'nın 2019 ve 2023'te yeniden görücüye çıkması gibi. O halde Kingseverler için önümüzdeki sürece yönelik de benzer yeniden deneme çalışmaları olacağının müjdesini verelim. Bunlardan biri Edgar Wright'ın yönetmenliğini üstleneceği The Running Man.

Kitabı Azrail Koşuyor, filmi Koşan Adam olarak bilinen bu yapımın ilkinde (1987) dev cüsseli aktör Arnold Schwarzenegger oynamış ve hayli ses getirmişti. Tam Gaz, Sıkı Aynasızlar ve Dün Gece Soho'dan da tanıdığımız Wright'ın uyarlamasının nasıl olacağı büyük merak konusu.



BİR GARİP MISERY

Bir haber de Ocak ayında patlamıştı ki tam bire bir uyarlama diyemesek de Misery'den esinleneceği söyleniyor. 1990'da çekilen ve 1991'te Kathy Bates'e En iyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran filmin yeni versiyonu yazar-okur arasında değil şarkıcı-hayranı arasında olacak gibi. The Weeknd'in ünlü bir şarkıcıyı, Jenna Ortega'nın ise dengesiz hayranını oynayacağı söyleniyor.

David Cronenberg imzalı Christopher Walken'ın oynadığı 1983 yapımı The Dead Zone'un da yeni projeler arasında olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Stephen King'in 1975'de yazdığı 1979'da mini seri olarak çekilen romanı Salem's Lot ertelemelerin ardından Kasım gibi görücüye çıkacak gibi. Eee ne diyelim, sadece bilgisayarlarımız veya telefonlarımız değil, King de güncelleniyor. Ve bu güncelleme de bitmeyecek gibi gözüküyor.

