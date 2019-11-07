Daha önce Türk tarımının uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak üzere yeni oluşumlara çok ihtiyacımız olduğunu yazmıştım. "Çünkü" demiştim, "Türk tarım ve gıda sektörü sahip olduğu büyük potansiyel ile bunu çoktan hak ediyor." Şimdi sizlere somut ve güncel bir örnek vermek istiyorum. Şu anda Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) olarak aylar önce planladığımız çok önemli bir etkinliği hayata geçirmenin kıvancını yaşıyoruz. Pazartesi günü Antalya'da başlayan Avrasya ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu halen devam ediyor.



BÜYÜK İLGİ OLDU



Fakat gelişmeler biraz da beklentilerimizin üzerine çıktı. Japonya'dan Finlandiya ve Kanada'ya kadar 22 ülkeden 35 uluslararası uzman gazeteci ile gerek küresel gelişmeleri gerekse Türk tarım ve gıda sektörünü görüşmeyi sürdürüyoruz.

Forum Cuma günü sona eriyor. Tabii bu çerçevede asıl üzerinde durduğumuz temel konu 'Uluslararası tarımsal gazetecilik' ve tarımsal gazeteciliğin işlevi üzerinde oldu.

Üyesi bulunduğumuz IFAJ'ın (Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu) Başkanı Owen Roberts ve Yönetim Kurulu Üyesi Hugh Maynard'ın da katıldığı etkinlik süresince aynı zamanda tarım ve gıda sektörümüzün de tanıtımının yapılıyor olması ayrı bir gurur vesilesi oldu. Sonuç itibarıyla bir kere daha gördük ki Türk tarımını dünyaya anlatmakta sayısız fayda var.



İZMİR TARIM GRUBU



Tam 12 yıl önce yine bu zamanlarda önemli bir eksikliği gidermek istedik. Neydi bu eksiklik? İzmir gibi Türkiye'nin en stratejik tarım ve gıda merkezinde sektörel temsilciler arasında bir ilişki kopukluğu ve diyalog yetersizliği söz konusuydu.

Bir grup dostumuzla birlikte sektörün bütün bileşenlerini bir araya getirerek yeni bir oluşum başlattık. Amacımız bir sivil toplum girişimi şeklinde faaliyetlerini yürütecek "İzmir Tarım Grubu" (İTG) ile sektörel sorunları kendi aramızda tartışmak ve 'Tarım Önemlidir' sloganıyla kamuoyuna doğru ve güncel mesajlar vermekti.

İTG bugüne kadar elinden geleni yapmaya ve bir tarım lobisi olarak faaliyette bulunmaya çalıştı. Geçtiğimiz hafta ise yeni bir gelişme yaşandı. İTG yaptığı bir toplantıyla, İzmir Ticaret Borsasında Başkan Danışmanlığı görevini sürdüren Dr.

Pınar Nacak'ı Grup Sözcüsü olarak seçti.

Nacak, çevresinde çok sevilen ve saygı gören bir kişiliğe sahip. Yanı sıra tarım sektörünü yakından bilen iyi eğitimli bir uzman.

Dr. Pınar Nacak ile İTG'nin önümüzdeki dönemde başarılı ve ses getiren projelere imza atacağından şahsen eminim.