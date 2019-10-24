İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin (TARGET) birlikte düzenlediği 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi 24 -25 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir'de gerçekleşiyor.

TARGET Yönetim Kurulu Başkanı değerli hocamız Prof. Dr. Cemal Taluğ, "Özellikle yurtdışından Kongremize katılacak olan uluslararası saygınlığa sahip konuşmacılar, tarım ve gıda etiği alanında güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için büyük kazanım olacak. Ülkemizde yeni konuşulmaya başlanan bu konularda, Kongremiz bir dönüm noktası olabilir" diyor. Ben de şahsen bütün kalbimle söz konusu etkinliğin başarılı olmasını diliyorum.



BÜYÜK İLGİ - "Değişik çevrelerden Kongremize gösterilen ilgi, etiğin ülkemizde çok kısa geçmişe sahip olmakla birlikte yakın zamanda daha çok konuşulacağını göstermekte" diyen Taluğ ayrıca, "Gerçekten etik konuşulmadan ve etik kurallar hayatta kendisine yer bulmadan, bugünlerde olağan hale gelmiş bazı sorunları ülke gündeminden çıkarmamız mümkün değil. Etik kavramı yasalarda ve vicdanlarda yer bulduğu ölçüde uygulamalara da yansıyacaktır. Ondan sonra, 'tağşiş' ve 'gıda hileleri' gibi birçok sorunu daha az yaşayacağımızı umabiliriz" ifadesinde bulunuyor.



GÜNCEL VE ÖNEMLİ KONULAR - Taluğ, Kongre boyunca çok güncel ve önemli konuların gündeme geleceğini anlatırken, şu bilgileri veriyor: "Çağdaş tarım ve gıda etiğinin temel konuları olan 'adil tarım', 'doğaya saygılı tarım' ve 'sağlıklı gıdaya erişim' gibi pek çok kavram üzerinde daha fazla düşünme ve ülkemize özgü yaklaşımlar yaratabilme imkânı bulabileceğiz. Toprak etiğinden, hayvan refahına değin geniş bir yelpazede görüş ve öneriler geliştirebileceğiz. Bu amaçlara hizmet edebilmek için Kongre konularımızı çok özenli, ufuk açıcı ve kapsayıcı olacak şekilde belirledik. Aksi halde, hayatın gündelik akışı ve temposu içinde etik alanında etkili bir çerçeve ve farkındalık oluşturmak bir hayli zor olacaktı."



ETİK BİLİNCİ YAYGINLAŞMALI - Güzelyalı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak Kongre ile ilgili son olarak Taluğ Hocamızın değerlendirmesi şöyle; "Kongre çalışmaları sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek aldık. İçinde bulunduğumuz günlerde, etik kurallar hakkında bir etik kongresi düzenlemek kolay iş değil. Bu süreçte destek ve işbirliği çağrısı yaptığımız az sayıda kurum ve kuruluşun Kongremizi sahiplenmesi ve desteklemesi, ayrı bir umut ve kıvanç gerekçesi olmakta.

Bireyler kadar kurumların da 'etik' konularına sahip çıkması, ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hızlandıracaktır."