Bugün küçükbaş hayvancılık ile ilgili iki önemli sektör temsilcinin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz'un bu çerçevede verdikler mesajlar aynı;

"2020 küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı olacak!" Birçok akademisyen ve hayvancılık uzmanına göre, Türkiye aslında büyükbaştan çok küçükbaş hayvancılık coğrafyasına sahip. Ama bu potansiyelin çok daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor.

Hele özellikle kırmızı et tüketiminde koyun ve kuzu eti yeniden ön plana çıkarılabilirse, bu olgu tahmin edilenin ötesinde etki alanı yaratabilir. Öyle ki söz konusu süreç dana eti tüketiminden süt tüketimine, yem maliyetlerinden ithalata kadar çok geniş bir zincirde olumlu sonuçlar doğurabilir. Peki ama nasıl? Zaten sorulması gereken soru da bu...



YENİ VE ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI -

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, tarımsal desteklemeler kapsamında hayvancılık için önemli kararlar alındığını ve özellikle ilk defa kapsama alınan sürü büyütme ve soy kütüğü desteklerinin belirlenen hedeflere ulaşmada çok önemli olduğunu söylüyor. Çelik, "2019 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında hayvan başına 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi planlandı. Bu yeni destekleme kalemiyle hem küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz derin bir nefes alacak hem de küçükbaş hayvan varlığımızın artırılmasıyla ülkemiz hayvancılığına önemli ölçüde katma değer sağlanmış olacak. Yanı sıra soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri satın alan yetiştiricilere de hayvan başına 500 lira destekleme ödemesi yapılacak. Çoban istihdamı desteğinde de yetiştiriciler lehine yeni düzenlemeler yapıldı. 5 bin liralık çoban istihdamı desteğinden faydalanmak için 200 baş olan hayvan sayısı şartı 100 başa indirildi" bilgisini veriyor.



EN BÜYÜK SORUN PLANLAMA

Türkiye'de et açığını dengelemek, tüketimin artmasını ve küçükbaş hayvancılığın üretim hacminin genişlemesi sağlamak için 2020 yılını küçükbaş hayvancılık yılı ilan ettiklerini ifade eden İSTİB Başkanı Ali Kopuz ise, "11 ay hiç yem yedirmeden kuzuyu besleyebileceğiniz alanlar var. Elimizde böyle bir imkan varken bunu çok iyi kullanmalıyız" diyor. Kopuz, "Türkiye'de tarımsal üretimde en büyük eksiklik planlama. Bunu düzgün yapabilirsek iç piyasada aşırı fiyat artışının da önüne geçebiliriz. Sanayide büyükbaş hayvan tüketilmesini öneriyoruz, ancak evlerde besin değeri daha yüksek olan küçükbaş hayvanın tüketilmesi teşvik edilmeli.



Esasında et ithalatımız çok sınırlı. Daha çok canlı hayvan ithalatımız var. Besilik hayvan ithalatımız zaman zaman olabilir.

Bu hayvanları biz burada besliyoruz ve millileştiriyoruz. Hayvanlarımız burada kesiliyor. 2020 yılında da eğer besilik hayvan ihtiyacımız olursa dışarıdan temin edebiliriz. Ahırlarımızın dolması ve iç piyasanın dengelenmesi için besilik hayvan ithalatında bir sakınca görmüyorum" şeklinde konuşuyor.



BU KONUYU TARTIŞMALIYIZ

- Evet, gördüğünüz gibi iki önde gelen temsilci 2020 yılı için bir hayli umutlu.

Diliyorum öyle olsun. Önümüzdeki hafta diğer sektörel temsilcilerin görüşlerini de ele alarak bu önemli konuyu tartışmaya devam etmek istiyorum...