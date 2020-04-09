Artık klişe bir ifade haline geldi ama içinde bulunduğumuz günler hepimizi, herkesi cendereye sokmuş durumda. Temizlik ve kişisel hijyen en öncelikli konumuz oldu. Tabii bu çerçevede sağlıklı ve yeterli beslenme ayrı bir önem arz ediyor. Buna bağlı olarak TMMOB Gıda Mühendisleri Odasının (GIDAMO) son yaptığı açıklamada özellikle gıda denetimleri hususuna dikkat çekilmekte. Gerçekten de Türkiye genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin sayısı göz önüne alınırsa, konunun önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor.



GIDA DENETİMLERİ VE HİJYEN

GIDAMO'nun açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Faaliyet Raporu verilerini incelediğimizde Bakanlıkta görevli gıda kontrolörü sayısının 7004 olduğu, mevcut kadro ile ülke genelinde 1 milyon 215 bin 996 denetim yapıldığı ve sadece 174'ü için savcılığa suç duyusunda bulunulduğunu görebiliriz. Yine bu rapora göre ülkemizde 31.12.2019 tarihi itibariyle toplam 688.159 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 12.788 adedi onay kapsamında, 675.371 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır.

Kayıtlı işletmelerin 76.215'i üretim yeri, 316.018 satış yeri, 280.138 toplu tüketim yeridir," deniliyor. Ancak tam bu noktada GIDAMO'nun önemli bir uyarısı var.

Tüm bu verilerin ışığında sayılarının bu kadar az olması ve iş yüklerinin bir o kadar fazla olmasına rağmen söz konusu çok sayıdaki işletmeyi denetlemek zorundalar. Peki ama denetimlere çıkan gıda kontrol görevlilerine yeterli miktarda kişisel koruyucu donanımları (Bone, Maske, Tulum, Gözlük vb) veriliyor mu?

Yeteri miktarda kişisel koruyucu donanım verilemiyor ise denetimlerin devamlılığını sağlamak için ne tür bir aksiyon alındı?

Bakanlık ve il/ilçe müdürlüklerinde görev alan kontrolörlere covid19 testi yapıldı mı?/yapılması düşünülüyor mu? Yapıldı ise sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mı? Ve son olarak olası pozitif vaka sonucunda ne gibi önlemler alınması planlanıyor?

GIDAMO bu soruları soruyor...



GIDA MİLLİYETÇİLİĞİ

Diğer yandan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, yaptığı açıklamada, "Devletimizin aldığı kararları destekliyor ve uyguluyoruz. Bilim insanlarının çalışmalarına güveniyor ve bir an önce insanlığa ışık tutacak çalışmaların sonuç vermesini bekliyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasının tarım ayağına yön vermek ve tarımda kendi kendine yetebilmek için çözümler oluşturmak katkı vermek istiyoruz," diyor. Yanı sıra Akbulut, oluşturulan Bilim Kurulunda ziraat mühendislerine yer verilmemesini eleştiriyor. Bu eleştiriyi haklı görmemek mümkün değil. Akbulut'un işaret ettiği iki kavram ise çok stratejik; 'Tarım zamanı' ve 'Gıda milliyetçiliği'...



URLA BİZİM İÇİN ÜRETİYOR

Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü güzel bir çalışma başlattı; "Evde kal Türkiye, sizin için üretiyoruz"...

İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz ve mesai arkadaşlarının amacı, Urlalı üreticilerin faaliyetlerini videoya alıp, sosyal medyada yayınlayarak, bir yandan bu güzel ilçenin tanıtımını yapmak diğer yandan da ilçe tarımsal üretiminin geniş çevrede bilinirliğini sağlamak. Bu arada maske, eldiven ve sosyal mesafe ayrıntılarına da özel bir önem veriliyor.