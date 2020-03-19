Korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması sürecini yaşıyoruz.

Küresel ekonomi doğal bir şaşkınlık içinde. Herkes durumu anlamaya çalışıyor. Tarım ve gıda sektöründe bütün fuar, sergi ve benzeri organizasyonların iptali ya da ertelendiğini görüyoruz.

Konu geçtiğinde zaman zaman belirtiyorum, halen Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) başkanlığı ile birlikte Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekteyim.

Dolayısıyla dünyanın dört bir köşesindeki tarım gazetecisi dostlarımızla sürekli iletişim halindeyim. Her bölge ve ülkeden aşağı yukarı aynı haberler geliyor.

Mesela Çin ve İtalya gibi ülkeler ağır sorunlar yaşamaya başladı bile...



ÇİN TARIMINDA

BÜYÜK SORUNLAR - Çin'de ulaşım, nakliye ve lojistikte meydana gelen kısıtlamaların genel olarak tarım ve gıda ürünleri arzında ciddi sorunlar yaratması bekleniyor.

Öncelikle kanatlı sektörü daralma işaretleri veriyor. Bu olumsuz gelişme mutlaka diğer sektörleri de etkileyecek.

Dünyanın en önemli tarım ülkesi Çin'de ortaya çıkacak üretim, ticaret ve ihracat sorunlarının küresel ekonomiyi etkilememesi mümkün değil.

İtalya için aynen şöyle deniliyor; malum virüs salgını bundan daha kötü bir zamanda gelemezdi. Çünkü çiftçilerin yeni üretim hazırlıklarına başladığı şu günlerde hükümetin ulaşımda arka arkaya getirdiği kısıtlamalar özellikle mısır, ayçiçeği ve yaz meyveleri üretiminde yeni sıkıntılar doğuracak.



KÜRESEL ÖRNEKLER

Güney Afrika'da uzmanlar korona virüs salgınının bölgesel tarım ve gıda ihracatını fazlasıyla etkileyeceğini söylüyor. Dünyanın ikinci büyük tarım ülkesi ABD'de özellikle hayvancılık sektöründe olumsuz gelişmeler bekleniyor. Ticaret borsalarında işlem gören vadeli emtia fiyatları belirsiz bir seyir izliyor. Borsa uzmanları, 'piyasalar belirsizliği sevmez ama önümüzü görmekte zorlanıyoruz' diyor. Çok somut bir gelişme olarak, Şikago Ticaret Borsası, elektronik ticaret dışında, tüm ürünler için salon işlemlerini şimdilik kapatmış durumda.

Dünyanın önde gelen palm yağı üreticisi Malezya, tüm plantasyonlarda 15 günlük ara veriyor. Değerli okurlarım, olaya ilişkin öylesine çok uluslararası haber ve bilgi var ki, bunlar sizler için derlediğim sadece birkaç örnek...



TÜRK TARIMI NASIL

ETKİLENECEK

Bir başka çok önemli bilgiyi sizlerle paylaşayım. Şu an itibarıyla bütün dünyada milyonlarca restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmede muazzam miktarda satılamayan yiyecek ve içecek birikmiş halde ve maalesef birikmeye devam ediyor.

Peki bu ürünler ne olacak?

Buralarda çalışan ve iş yapan yüzlerce milyon kişi ne yapacak? Bunları bugün için bilmiyoruz. Son söze gelirsek, Türk tarım ve gıda sektörünü, daha özelde ise Türk çiftçisini neler bekliyor?

Önümüzdeki hafta tartışmaya devam edeceğim...