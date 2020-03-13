Kuru meyve üretim ve ihracatında dünyanın en iddialı ülkelerinden biri Türkiye... Bu çok uzun yıllardır hep bildiğimiz bir gerçek. Ama tabii artık yeni zamanlarda farklı şeyler söylemek lazım.

Güncel ve somut bir örnek vereyim.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Türkiye kuru meyve sektöründe kural koyucu ülke olmak zorunda," diyor.

Devam ediyor Birol Celep, "Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir gibi değerli ürünlerde dünya lideriyiz. Bundan dolayı da kural koyucu ülke olmalıyız." İşte bu önemli. Neden mi? Söz konusu ürünlerin küresel ölçekte üretim, ticaret ve ihracatında pasif bir tutum izlemeyeceğiz ve seyirci olmayacağız demek. Madem ki bu alanda en önemli oyuncuyuz, o halde bunun gereğini de yerine getirmeliyiz demek. Bu mesajı ben böyle anlıyorum...



2020 HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2019 yılında Türk kuru meyve sektörü 1.4 milyar doları aşan bir ihracat rakamına ulaşmış durumda. Celep, bu performansı şöyle anlatıyor: "Bunun 1 milyar dolarlık büyük dilimi, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edildi.

EİB'in (Ege İhracatçı Birlikleri) ise toplam Türkiye kuru meyve ihracatındaki payı yüzde 63 oranında yani 894 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk kuru üzümü, Türk kuru inciri ve Türk kuru kayısısı dünya genelinde bilinen prestijli ve sağlıklı marka ürünlerimiz. 2019/20 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında güzel bir seviye yakaladık. 2019 yılında çekirdeksiz kuru üzümümüzün ihraç fiyatında ortalama 2.150 USD/ton seviyesine ulaştık ve ülkemize 524 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Bu değer 2018 yılında 1.760 USD/ton, 2017 yılında ise 1.560 USD/ton seviyelerindeydi.

Ortalama ihraç fiyatımızdaki yüzde 22'lik artış, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir başarı. Sonuç itibarıyla 2019 yılında elde edilen 1.4 milyar dolarlık gelir ve yüzde 22'lik artışın, 2020 yılında da üretim ve ticaret alanlarında sürdürülebilirliğini hedefliyoruz."



SPEKÜLASYONLARI ÖNLEMEK

Celep, geçtiğimiz dönem Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) başarılı bir uygulamaya imza atarak, sektörün en önemli ihraç ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzümün hak ettiği değere ulaşmasına imkan sağladığını vurguluyor.

Celep son olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: "TMO'nun sezon başında yaptığı 'kuru üzüm fiyatını 10 TL'nin altına düşürmeyeceğiz' açıklaması piyasada çok etkili oldu.

Bu müdahale Türk üzümünün düşük fiyata satılmasını ve ekonomimizin değer kaybına uğramasını engelledi. Şimdi 2020/21 sezonunda hedefimiz, 2019/20 sezonunda ulaştığımız fiyat seviyesinin altına düşmemek olacak. Rakip ülkelere karşı diğer bir avantajımız işçilik ücretlerinde.

Saatlik işçi ücretleri ABD'de 15 dolar, Avustralya'da ise 17 dolar düzeyinde.

Yanı sıra 2020/21 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesinde üreticilerimize güven telkin edilmesi ve piyasayı bozucu spekülasyonların önüne geçilmesi için bir yol haritası belirlenmesi ve TMO'nun önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklaması sektörümüz ve ekonomimiz açısından hayati önem arz ediyor."