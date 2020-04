Geçen haftaki yazıma ilgi büyük oldu. 'Tarımın Görünmeyen Kahramanları' başlıklı yazıda fazlasıyla proje üretimi yapılan ancak kamuoyunda pek seslerini duyuramayan il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, dikkat çekmeye çalışmıştım. Kısaca, 'Tarım teşkilatı' olarak bilinen ve tüm ülkede on binlerce uzmanın görev yaptığı bu birimlerle ilgili bilgi paylaşmaya devam ediyorum. Bugün sırada yine üç ilçe var.



BORNOVA'DA GIDA DENETİMLERİ

Bornova, bilindiği gibi İzmir ilinin merkez ilçelerinden biri. Burası özellikle büyük eğitim ve sağlık tesislerinin de içinde yer aldığı ticaret, sanayi, ekonomi ve nüfus yoğunluğu hayli yüksek bir bölge. Yanı sıra Bornova, ilde gıda sektörünün kalbi sayılabilir. İlçede hazır yemek (catering) sektörünün büyük, orta ve küçük ölçekli bir çok temsilcisi bulunuyor. Aynı zamanda sakatat işleme tesisleri, et ürünleri işleme tesisleri, bıldırcın dahil kanatlı kesimhaneleri, sanayi tipi üretim yapan ekmek fırınları, un fabrikaları, tatlı ve unlu mamul üretim yerleri ile Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmeleri, bira ve şarap üreticileri de ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Gıda sektörü özellikle Pınarbaşı ve Işıkkent bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Ayrıca sektörün 'Organize Gıda Sanayi Bölgesi' talebi hız kazanıyor. Ayrıca ilçe kırsalında başta zeytin ve kiraz yetiştiriciliği olmak üzere bitkisel üretim devam etmekte. Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde bölgedeki arıcılar bir araya getirilerek Bornova Arıcılar Derneği kurulmuş, ardından da Homeros Vadisi içerisinde Bal Ormanı kurulması için girişimlerde bulunulmuş. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Homeros Vadisi Bal Ormanı ise Bornovalı arıcılara bu yıl ev sahipliği yapmaya başlamış. Yine Homeros Vadisinin kendine özgü çiçek ve çam florasında oluşacak bal için Coğrafi İşaret ve Marka Tescil çalışmaları da başlatılmış.

Son olarak büyük ölçüde gıda denetimlerine ağırlık veren İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çifci'ye başarılar dileyelim.



TİRE VE HAYVANCILIK

İzmir'in gerçekten güzel ilçelerinden Tire'ye gelirsek; hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırklardan yöreye uyum sağlamış kültür ırklarına dönüşümün sağlandığını görüyoruz. İlçede besi sığırcılığı yapılsa da süt sığırcılığı çok daha gelişmiş konumda. Toplam büyükbaş hayvan varlığı 133.506, küçükbaş hayvan varlığı 70.091, kümes hayvanı sayısı 25.975, arı kovanı sayısı 12.165, toplam bal üretimi ise 182,475 ton. Günlük hastalıktan ari süt üretimi yaklaşık 76,7 ton. Toplam günlük süt üretimi 590 ton.

İlçe İzmir ili süt üretiminin yüzde 16'sını karşılıyor. İlçede 'Hastalıktan Ari' 8 büyükbaş hayvan ve 4 büyükbaş 'AB Onaylı Süt işletmesi' bulunuyor. Günlük sütün yüzde 38'si ilçede faaliyette bulunan küçük sanayiciler tarafından alınarak peynir (beyaz, tulum ve kaşar), tereyağı, yoğurt ve ayran olarak işlenmekte, geri kalan kısmının yüzde 62'si de ilçe dışındaki süt ürünleri tesisleri tarafından değerlendiriliyor. İlçe genelinde ciddi ölçekte bitkisel üretim yapılıyor.

Bu çerçevede önemli projeleri de saymak isterdim. Fakat bir dahaki sefere diyelim. İlçe Müdürü Mutlu Tıraş'a başarı dileklerimle birlikte sözüm olsun.



DİKİLİ'DE DEV PROJE

Dikili ilçesinde büyük bir proje hazırlığı var. Burada tarıma dayalı ihtisas jeotermal sera organize sanayi bölgesi kurulacak (DTDİOSB). Toplam yüzölçümü 3.029.818 m2 olan arazinin konumlu olduğu bölgede çoğunlukla tarım ve enerji faaliyeti etkin. Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının çok yoğun olduğu İzmir ve Balıkesir illerinin tam ortasında bulunan bölgenin dikkat çekici pazarlama ve ulaşım avantajları söz konusu. Üretime yönelik kurulacak DTDİOSB içinde her biri 25.000 m2 büyüklüğünde 82 adet üretim parseli oluşturuluyor. Her üretim parseli üzerine 20.000 m2 büyüklüğünde Jeotermal Kaynaklı Modern Sera inşa edilecek ve toplam sera alanı 1.830.000 m2 olacak. Örnek olarak vermek gerekirse her bir serada yılda yaklaşık olarak 750 ton domates üretilebilecek. Görüldüğü üzere ilk yatırım maliyeti yaklaşık 1 Milyar TL olan DTDİOSB tarımsal anlamda devasa bir proje. İlk fırsatta bu proje ile birlikte Dikili'nin tarımsal potansiyeli hakkında daha geniş bilgileri sizlere aktarmak istiyor ve İlçe Müdürü Göksel Arslan'a da başarılar diliyorum.