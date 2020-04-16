Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) geçtiğimiz hafta tarım ve sanayide stratejik rol oynayan ürünlerden biri olan pamuk ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. UPK Başkanı Bertan Balçık ile bu açıklamayı konuştum.

Aslında ben bu konuda tarafsız bir yazar değilim. Yirmi yıl içinde 'beyaz altın' pamuğu TV programlarında çok konuştum, yazılarımda hep yer vermeye çalıştım. Pamuğun yarattığı katma değeri yakından bilenlerdenim. O yüzden UPK'nın samimi çabalarını anlıyor ve kendi çapımda destek vermeye çalışıyorum.



TARIM BAKANLIĞI'NA ÖNERİ

Bertan Balçık, "İsmail Bey, pamukta üretiminin devam edebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına somut önerilerimizi sunduk. Bitkisel Üretim (BÜGEM) Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve ilgili Daire Başkanları ile video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda acil olarak yapılması gerekenleri ele aldık. Maalesef Kovit-19 salgınından etkilenmeyen sektör kalmadı. Biliyorsunuz, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması en önemli konulardan birisi. Çünkü salgın sonrasında tarıma dayalı iş kollarının ayağa kalkması için yerli hammaddemizin olması gerekiyor. Eğer hükümetimiz ekonomik kalkınma hamlesi düşünüyorsa, bunun için gerekli olan tarımsal ve sanayi üretim alt yapısının korunması çok hayati bir konu olarak görülmeli," diyor.



PAMUK ÖNEMLİ HAMMADDE

"Pamuk bitkisinin ülkemiz için önemli bir bitkisel yağ ve yem hammaddesi olduğu da unutulmamalı. Yağ ithalatına 1,5 milyar dolar ve yem ithalatına 1 milyar dolar ödediğimiz göz önüne alınırsa, 300 bin ton pamuk yağı ve 800 bin ton civarı pamuk küspesi üretiminin ülkemiz açısından önemi kendiliğinden ortaya çıkar," diye konuşan Bertan Balçık, şu hususun altını çiziyor, "Katma değeri ile tekstil ve hazır giyim sanayilerimizin en önemli ham maddesi olan pamuğun hakkının Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından verilmesini istiyoruz!"



ÜRETİCİNİN BEKLENTİLERİ

Üreticiler bugünlerde hangi ürünü ekeceğine dair karar verme aşamasında. Pamuk mu, mısır mı? Bertan Balçık son olarak beklentileri şöyle sıralıyor: "2019 primleri hemen ödenmeli, 2020 destekleri açıklanmalı, banka borçları faizsiz bir yıl ertelenmeli! 2019 yılına ait Pamuk Fark Ödemesi Desteği bu ay içinde karşılanmalı. Sübvansiyonlu krediler de dahil olmak üzere Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları faizsiz olarak bir yıl ertelenmeli. 2020 yılı Pamuk Fark Ödemesi Desteği en az 1,5 TL olarak belirlenerek hemen ilan edilmeli. 2020 yılı için öngörülen girdi destekleri acilen açıklanmalı. 'Pamuk' tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere bitkisel yağ, yem, tıbbi gereçler, savunma vb. pek çok sanayinin temel ham maddesi olarak milli hasıla, ihracat geliri, cari fazla ve istihdamda en büyük paya sahip tarımsal ürün. Bu özellikleri dolayısıyla pamuk 'Stratejik Ürün' ilan edilmeli ve gerekli mevzuat buna göre düzenlenmeli. Bağkur prim borçları silinmeli. Tarımsal üretim girdilerinin KDV ve ÖTV oranları en aza indirilmeli. Tarım ilaçları ve mineral gübreler için etkin madde içeriği esasına dayalı tavan fiyatlar belirlenmeli ve bu fiyatlar belirli aralıklarla denetlenmelidir." Son söz; BÜGEM Genel Müdürü başarılı bürokrat Mehmet Hasdemir'i yakından tanıyorum. Eminim Hasdemir ve çalışma arkadaşları çiftçinin söz konusu beklentilerini hayata geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Öyle olursa bundan hem üreticimiz hem de Türk ekonomisi kazançlı çıkar.