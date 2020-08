İhracat, tarım ve gıda sektörümüzün önündeki tek seçenek. Bunu her vesile ile söylemeye çalışıyorum.

Çünkü başka çıkış yok. Genel olarak artan tarımsal üretim ve her geçen gün gelişen gıda sanayii gerek kısa gerekse uzun vadede çözümü mutlaka ihracatta aramalı. Nitekim sektörel gelişmeler de bu doğrultuda hızla ilerliyor. Bu hususta kişisel ve samimi dileğim başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm bürokrasinin, tarım ve gıda ürünleri ihracatının önemini daha fazla vurgulamaları gerektiğidir. Bu konunun öncelikli bir Hükümet politikası şeklinde ele alınmasının, ihracat stratejisinde büyük ivme yaratacağına inanıyorum.

GÜNCEL VERİLER - Şimdi gelelim ihracatla ilgili son rakamlara; Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre 2020 yılının ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 10.15 milyar dolar ihracat, 8.74 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Haziran ayında ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 1,68 milyar dolara yükseldi. Söz konusu rakamları, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi olgusuna rağmen Türk tarım ve gıda sektörünün bir başarısı olarak görüyorum. Yeterli mi?

Elbette değil. Fırsat buldukça belirtiyorum, bu alanda ihracat performansımız ne yazık ki sahip olunan potansiyelin çok altındadır. Ancak yine de pandeminin küresel ekonomiyi adeta pençesi altına aldığı bu konjonktürde 10.15 milyar dolarlık ihracatı asla küçümseyemeyiz.

Dolayısıyla 2020 yılını 20 milyar dolarlık ihracat ile kapatabilirsek, bu sonuç iki yönden başarı olur. Bir yandan 2019 yılının 17.7 milyar dolarlık ihracat rakamı aşılır, diğer yandan da ulusal ekonomilerin böylesine daraldığı bir dönemde, tarım ve gıda ürünleri ihracatında artışın süreklililiği açısından moral kazandırır.



10 MİLYAR DOLAR ÇITASI - Yapılan açıklamada yer alan diğer ifadelere bakalım; "Aylık bazda değerlendirilirse, Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artarak 1,68 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık ithalat ise yüzde 34,4 artışla 1,52 milyar dolara yükseldi. Haziran ayı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatın ve ithalatın önemli oranda arttığı bir ay olarak öne çıktı. 2020'nin ilk 6 ayında sektörün dış ticaret dengesi yüzde 10,3 düşüşle 1,41 milyar dolara geriledi. İlk 5 aydaki dış ticaret dengesi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 daha düşüktü." Son tahlilde, gıda ve tarım ürünleri ihracatının yılın ilk yarısında 10 milyar dolar çıtasını aşması, sektörün her zaman sürdürdüğü net ve güçlü ihracatçı konumunu bir kere daha gösteriyor. İhracat birim değeri de 2020 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artışla 1.071 dolar/ton olarak gerçekleşirken, ithalat birim değeri yüzde 2,1'lik bir düşüşle 515 dolar/ton oldu. İhracat birim değerinin artması ve ithalat birim değerinin düşmesi de, ayrıca sektör açısından hiç şüphesiz olumlu bir gösterge...

HEDEFE ODAKLANMAK - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya yöneliş daha da arttı.

Bakanlığın sağlıklı gıda üretimiyle ilgili hamleleri dünya piyasalarında elimizi güçlendiriyor.

Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatı son bir yıllık dönemde 5 milyar doları aşmış durumda. Ege Bölgesi'nde Dikili'de ilk uygulaması hayata geçmek üzere olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin itici gücüyle orta vadede 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı hedefliyoruz" diyor. Ben şahsen bu ve benzeri değerlendirmeleri çok ciddiye alıyorum.

Bunlar hayal değil. Türkiye'nin bu gücü var. Sadece inanmak ve bu hedefe odaklanacak stratejik yol haritaları hazırlamak gerekiyor.

Bu arada, "Neden hiç ithalat rakamından bahsetmiyorsun," diyenlere de, "İlk fırsatta," diye cevap veriyorum.