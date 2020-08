KOVID-19 ile birlikte küresel salgın yani pandemi ilan edilince, ticari fuarlara 16 Mart - 1 Eylül arası için yasaklama getirildi. Aslında Türkiye fuarcılığın fazlasıyla canlı olduğu ülkelerden biri. Öyle ki 2020 fuar takviminde 419 etkinlik yer alıyordu. Tabii maalesef bunların büyük çoğunluğu yapılamadı ve/veya ertelendi. Maalesef diyorum çünkü bu sektör yüzlerce diğer iş kolu ile ekonomik yönden karşılıklı yakın bir ilişki içinde. Otelcilik, yiyecek ve içecek, tarım, seyahat derken saymakla bitmez bir ekonomik ve ticari zincir şu an itibarıyla kırılmış durumda. Gerçekten çok üzücü bir manzara ile karşı karşıyayız. Ama tüm dünyada yaşanmakta olan tablo bu. Şimdi ise 1 Eylül tarihi yaklaşıyor. İkinci bir salgın meydana gelmezse bu tarihten itibaren fuarcılık sektörü tekrar ayağa kalkmak için yeni bir aşamaya geçecek.



■ SANAL FUARCILIK - Türkiye'de 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuar sayısına baktığımızda, hiç de küçümsenecek bir rakam görmüyoruz. Gerçekten de Türkiye'de söz konusu 419 organizasyon içinde dünya çapında fuarlar düzenlendiğini biliyoruz. Otomotiv, elektronik, bilişim, turizm ve makina gibi sektörlerde Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlayan büyük ve uluslararası fuarlar yapılıyor. Ancak sayı yönünden ele alındığında yaklaşık 80 etkinlik ile tarım ve gıda sektörü başı çekiyor. Elbette bu rakam çok fazla ve tarım fuarcılığına mutlaka bir çeki düzen verilmesi şart. Fakat bugün için bu tartışmanın da sırası değil. Diğer yandan son aylar içerisinde yeni ve farklı bir gelişmeye tanık olduk. Fiziki fuarlar yapılamayınca, bu defa ortaya sanal fuarlar çıktı. Hem dünyada hem Türkiye'de bunun örneklerini gördük. Hatta bazı sektör yetkilileri sanal fuarlara devam edeceklerini ifade ettiler. Bu olgu ne kadar sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilir, onu yalnızca zaman gösterecek!



■ TÜRK ÇİFTÇİSİ FUARLARI SEVDİ - Şimdi sadede gelirsek, tarım fuarcılığının geleceği ne olacak sorusu bugünkü yazımın gündemini oluşturuyor. Evet, aşırı sayıda tarım fuarı yapılıyor, bu doğru ama yine de tarım ve gıda sektörünün gelişmesinde bu etkinliklerin oynadığı rolü göz ardı edemeyiz. Bu çerçevede altını çizmek istediğim bir husus var. Türk çiftçisi son 30 yıl içinde tarım fuarlarından çok şey öğrendi. Daha doğrusu tarım fuarları sayesinde yeni bilgiler edinme, yenilikçi uygulamaları görme ve sosyalleşme bakımından büyük kazançlar sağladı. Burada özellikle sosyalleşme olgusunu dikkate almakta var. Milyonlarca çiftçi Türkiye'nin dört bir köşesindeki bu fuarlarda bir araya geldi, yeni tanışıklık ve dostluklar sağladı. Bir bölümü panel ve bilgilendirme toplantılarına katılarak yeni teknikler hakkında fikir sahibi oldu. Köyünden, ilçe veya beldesinden çıkıp yeni yerler ve bölgeler gördü, öğrendi. Toplu ve organize hareket etmenin faydalarını yaşadı.



■ GELECEKTEN ÜMİTLİYİZ - Bu önemli konuda Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği (AFYAD) Başkanı Zeki Erdoğan ile görüştüm. Sektörün deneyimli temsilcisi Erdoğan, "Çok haklısınız İsmail Bey, işte bütün bu güzel gelişmeler klasik yani fiziki fuarcılık sayesinde oldu. Sanal fuarcılık yöntemi ile tarım sektöründe çiftçi ve sektörel firma temsilcilerinin aradığı ve beklediği o sıcaklık, o dostluk ve sohbet ortamını sağlayamazsınız. Belki bazı diğer sektörler için sanal fuarcılık mümkün ve geçerli olabilir. Buna karşı çıkmıyoruz. Ne var ki yüz yüze ilişkiler olmadan tarım fuarcılığı olmaz. 1 Eylül'de yeni dönem başlıyor. Çok açık ifade ediyorum, tüm konuklarımız ve çiftçilerimiz tarım fuarlarına gönül rahatlığı ile gelebilir. Yanı sıra zaten AVM ve pazar yerleri de ziyarete açıldı. Biz her türlü sağlık ve hijyen tedbirinin alındığı bir organizasyondan bahsediyoruz. Fuarın girişinden çıkışına kadar her aşamada 'önce sağlık' diyen bir sektörüz. Ama motivasyon ve desteğe de ihtiyacımız var. Her şeye rağmen gelecekten ümitliyiz," diyor. Ben de uzun yıllardır tarım fuarlarını yakından izleyen bir tarım yazarı olarak Zeki Erdoğan'ın geleceğe dönük ümitlerine katılmak istiyorum.

