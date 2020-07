Geçen hafta altını çizerek yazdım.

"Dünyanın her yanında gençler tarımdan kaçıyor, Türkiye'de de böyle" demiştim. Neden, çünkü tarımsal faaliyet hayli zor bir iş, çok meşakkatli ve risklere çok açık diye de vurgulamıştım.

Bunların hepsi tamam, ancak yine de aşırı karamsarlığa kapılmanın kimseye faydası yok. Şöyle bir düşünelim, Türkiye'de milyonlarca küçük çiftçi ailesi var. Peki bu kadar büyük bir kitle içinde, "Evet, çok zorluklar içindeyiz ama ben her şeye rağmen çiftçilik yapacağım, geleceği burada görüyorum" şeklinde hayalleri ve beklentileri olan gençler yok mudur acaba? Çiftçiliği gururlu ve onurlu bir meslek olarak gören, bu alanda kendini daha da geliştirmek isteyen ve mesleki eğitime önem veren gençler yok mudur? Bir yandan ağır maliyetlere rağmen tarımsal üretimden vazgeçmeyen, diğer yandan da elinden geldiğince dünyada olup bitenleri, yeni gelişmeleri anlama ve öğrenme çabası içinde olan genç çiftçiler yok mudur?



BAKANLIĞA ÇAĞRI

Tabii başta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere tüm Bakanlık mensuplarına çağrıda bulunmanın tam zamanı. Geliniz, genç tarımcılara, genç çiftçilere yeni bir ruh verelim. Yeni bir kimlik ve yeni bir özgüven kazanmanın tam zamanı değil midir? Her türlü siyasi ve ideolojik mülahazanın mutlaka dışında kalmak şartıyla, sadece Türkiye için, dünyanın en güzel tarımsal coğrafyasına sahip Anadolu için genç çiftçilerimizi adeta bir seferberlik ruhu içinde yeni bir döneme hazırlamanın zamanı gelmemiş midir? Söz gelimi, her ilimizden birer kişi olarak 81 genç çiftçi sayısını, Konya, İzmir, Antalya, Balıkesir, Mersin, Adana ve Şanlıurfa gibi tarımsal performansı çok yüksek 19 ilden 100'e tamamlayarak bir araya getirsek ve bu gençleri tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinin yarını için, geleceği için güvence gördüğümüzü sembolik anlamda ilan etsek nasıl olur? Böyle bir proje yüz binlerce genç çiftçimiz açısından yeni bir ruh ve geleceğe dönük güçlü bir motivasyon, bir sahip çıkma şeklinde görülmez mi?



GENÇLERE ÇAĞRI

Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Elbette hiçbir ticari faaliyet kolay değil, hepsinin kendine göre ne zorlukları var ki bunları yapan bilir. Ancak sizler yalnızca ticari bir faaliyette bulunmuyorsunuz. Küresel salgın tüm insanlığa bir kere daha gösterdi, tarım ve gıda stratejik değer taşıyor. Ancak sizler söz konusu stratejik sektörün geleceğini temsil eden insanlarsınız. Çiftçilik asaleti olan bir meslektir. Mesleki gelişiminize önem verin. Dünyayı izlemeye çalışın.

Ortak düşünme ve ortak hareket etme kültürünü benimseyin. Kooperatifçiliğe sahip çıkın. Fakat bütün bu geleceğe ışık tutacak yeni ufuklar için önce bir araya gelmek gerekiyor. Tam da bu aşamada, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) çok ses getirecek bir adım atıyor.



SANAL ORTAMDA BULUŞMA

5 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00'de TAGYAD Tarım Sohbetleri çerçevesinde Türkiye'nin dört bir köşesindeki genç çiftçileri sanal ortamda buluşturuyor.

Program Instagram ve Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak. Programda siyaset yok, popülizm ve ajitasyon yok; ya ne var diyeceksiniz. Önce kültürel tarımı konuşacağız, tarım ekonomisini, proje kavramını ve genç çiftçileri konuşacağız. Geleceğe nasıl baktığımızı konuşacağız. Programa katılmak isteyen gençler, tagyadtv@ gmail.com adresinden Derneğe ulaşabilirler.

Son söz; umuyor ve diliyorum ki sanal ortamda da olsa atılacak bu işaret fişeği tarım, gıda ve ormancılık sektörünün geleceğinin inşasında küçük bir tuğla olsun.