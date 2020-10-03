Bu önemli soruya, 'Evet ama yeterince değil' diye cevap verebiliriz.

Çünkü bu hususta farkındalık çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlandı. Elbette daha alacak çok yol var ama artık sıfır noktasında değiliz.

Bu çerçevede her geçen gün yeni projeler hazırlanıyor, farklı etkinlikler düzenleniyor.

Söz gelimi geçtiğimiz Salı günü yani 29 Eylül'de küresel ölçekte bir etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü, ilk defa çevrimiçi (online) olarak düzenlendi ve uluslararası düzeyde kutlandı.

GIDANI KORU - Başta BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Sekreteri Qu Dongyu olmak üzere çok sayıda önemli konuşmacının katıldığı toplantılar küresel düzeyde büyük ilgi gördü. Dünyanın dört bir köşesinden 700'ün üzerinde uzmanın dinleyici olarak katılım gösterdiği etkinlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bir konuşma yaptı ve "GIDANI KORU-Sofrana Sahip Çık" kampanyasını dünyaya anlattı. Söz konusu kampanya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO tarafından hazırlandı.

Amaç, gıda israf ve kayıpları konusunda sosyal bir farkındalık oluşturmak. Bu proje aslında hem ulusal hem de uluslararası bir girişim. Şahsen çok yararlı bulduğum bu girişimin yerel düzeyde yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.



PAKDEMİRLİ'NİN PERFORMANSI İYİYDİ - FAO'nun küresel çevrimiçi toplantılarına Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) olarak biz de katıldık. Gıda israf ve kayıpları bakımından çok dikkate değer mesajlarla dolu konuşmacıları dinleme fırsatı bulduk.

Zaman zaman yorumlar yaptık.

Bu arada yeri gelmişken, Bakan Bekir Pakdemirli'nin yaptığı konuşmayı beğendiğimi söylemek istiyorum. Daha önce bir iki kere konuşmalarını eleştirdiğim Pakdemirli, bu defa gerek beden dili gerekse ortaya koyduğu görüşlerle Türkiye'yi layık olduğu şekilde temsil etti diye düşünüyorum. Pakdemirli'nin tarım, gıda ve ormancılık alanında uluslararası ilişkilere daha fazla ağırlık vermesi bundan sonrası için çok isabetli olur. Bakan'ın böyle bir yeteneği var.

Değerlendirmesi dileğiyle...



ÜRKÜTÜCÜ TABLO - Şunu unutmayalım. Gıda israf ve kayıpları sorunu kısa vadede çözülemez, Bunu biliyoruz. Ancak bu alanda atılacak adımlar önce kamuoyunda 'farkındalık' yaratmakla başlayıp devam edecek. Dünyada yetersiz beslenme ve obezite aynı anda yaşanıyor.

FAO'nun verdiği bilgiye göre 800 milyon insan açlık ile boğuşuyor. Fakat en dramatik olguya gelirsek; her 6 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor! Bütün bu olumsuz ve insanlık onuru ile asla bağdaşmayan tablo daha ne kadar devam edecek? FAO esas itibarıyla halen tüm insanlara yani yaklaşık 8 milyar kişiye yetecek düzeyde gıda üretimi yapıldığını bildiriyor. Peki o zaman süregelen bu insanlık dramı nedir? Çözüm, gıda israf ve kayıplarının önlenmesi için mücadele edilmesinde yatıyor. Tabii öncelik farkındalık yaratılmasında...