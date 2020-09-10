Bugün sizleri biraz fazla rakam ile buluşturuyorum.

Ancak bunlar özellikle tarım ve gıda sektöründe bilgi sahibi olmak isteyen herkesin izlemesi gereken istatistiki veriler. Türkiye 780 bin km2 (78 milyon hektar) yüzölçümü ile dünyada 37'nci, 23.7 milyon hektar tarım alanı ile 12'nci sırada bulunuyor. Türkiye'nin karasal büyüklüğünün yüzde 30'unu tarım alanları oluşturuyor. Ülke genelinde 81 il içinde en büyük tarım alanına sahip il 19 milyon dekarla Konya olurken, en küçük tarım alanına sahip il ise 132 bin dekarla Yalova. Tarım alanlarının yüzde 66'sında tahıl ve diğer bitkisel ürünler yetiştiriliyor, bu alanların da her yıl yüzde 26'sı nadasa bırakılıyor. En fazla tarım alanı İç Anadolu Bölgesi'nde. Bölge, Türkiye tarım alanlarının yüzde 28,43'üne sahip.



KONYA ÖN PLANDA - İç Anadolu Bölgesi'nde 52 milyon 414 bin 137 dekar tarım alanı yer alıyor ve bu Bölge yine tarım alanı büyüklüğünde ilk 5 ilden Şanlıurfa dışında, 4'ünü yani Konya, Sivas, Ankara ve Yozgat'ı barındırıyor. İç Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu 25,8, Karadeniz 25, Güneydoğu Anadolu 23,8, Marmara 21,3, Ege 19,6 ve Akdeniz bölgesi 16,5 milyon dekarla izliyor. Konya'nın tarım alanı ise neredeyse İsrail'in yüzölçümü kadar, yanı sıra Kuveyt, Bahamalar ve Lübnan'ın yüzölçümlerinden daha geniş.

Türkiye'de iller arasında en fazla işlenen tarım alanına sahip olan Konya'dan sonra sırasıyla 11.1 milyon dekarla Şanlıurfa, 11 milyon dekarla Ankara, 7.9 milyon dekarla Sivas ve 5.9 milyon dekarla Yozgat geliyor.

İşlenen tarım alanları sıralamasında ikinci 5 il de şöyle; Kayseri 5.9, Diyarbakır 5.8, Eskişehir 5.7, Çorum 5.4 ve Afyonkarahisar 4.5 milyon dekar.



MEYVE VE SEBZEDE DURUM

- Tarım alanlarının 199 milyon dekarını tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 8.1 milyon dekarını sebze bahçeleri, 32.4 milyon dekarını meyveler, içecekler ve baharat bitkileri alanı, yaklaşık 50 bin dekarını da süs bitkileri ekili alanlar oluşturuyor. Ekilen ürün gruplarına göre göre bakıldığında, tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde en büyük ekim alanı Konya'da bulunurken, sebze bahçelerinde Antalya (500 bin dekar), meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanında Ordu (2.3 milyon dekar) ve süs bitkilerinde de (15 bin dekar) İzmir lider durumda bulunuyor.

Konya'da tarım alanlarının yüzde 95'inde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekiliyor. Tahıl alanlarının her yıl 5,5 milyon dekarından fazlası nadasa bırakılıyor.

Bir diğer önemli gelişme ise son 30-40 yıl içinde tarla bitkilerine ayrılan alanlar daralırken, meyve üretim alanları tüm bölgelerde genişliyor. Özellikle tarla bitkisi üretim alanlarındaki daralmanın neredeyse yüzde 30'unun meyve üretimine kaydığı görülüyor.



ANALİZE İHTİYAÇ VAR - Peki bu rakam ve istatistiklerden nasıl bir sonuç çıkıyor? Türkiye'de genel olarak üretim alanlarının genişlemesiyle meyve ve sebze üretiminde ciddi artışlar var. Zaten yaş meyve ve sebze üretim miktarının 54 milyon tona ulaşmış olması bu olgunun açık bir göstergesi. Bu somut gelişmeyi ise ben şahsen şöyle açıklıyorum. Türkiye'de miras hukuku dolayısıyla son 100 yıl içinde meydana gelen ve aşırı boyutlara ulaşan arazi parçalanması, küçük aile çiftçilerinin küçük parsellerde nisbeten daha kârlı olarak gördükleri meyve ve sebze üretimine yönelmelerine yol açtı. Aslında bu konu çok daha geniş bir analize ihtiyaç gösteriyor.

Fırsat buldukça bu alanda istatistiki veri ve değerlendirmelere devam edeceğim.