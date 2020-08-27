Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Organik Ürünler Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, "Türkiye'de organik sektörü 30 yıl önce ithalatçıların talebiyle yola çıktı ama bugün Türkiye'nin her tarafında yaygınlaştı" diyor. Işık, "İlk önce Türkiye'nin dünya lideri olduğu incir, üzüm, kayısı ve fındık ile başlayan organik üretimimiz bugün gıdanın dışında tekstil, pamuk, pamuk ipliği, yağlar, kozmetik olmak üzere pek çok sektörü kapsar hale geldi. Türkiye'nin organik sektöründeki başarısının altında, kamu, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve sektörün diğer paydaşları arasındaki işbirliği yatmakta. Bugün 500 milyon Avro'luk bir sektör büyüklüğüne ulaştık. 40'tan fazla ülkeye organik ürün ihraç ediyoruz.

Hedefimiz Türk organik sektörünü 1 milyar Avro büyüklüğe yükseltmek" diyerek Türk organik sektörü ile ilgili en güncel bilgileri paylaşıyor.



SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞU -

Yazıya sektörün son resmini çekerek başladım. Çünkü bugün asıl konumuz, Türkiye Organik Ağı'nın kurulmuş olması... Organik sektörü, genel olarak, 'Gıda güvenliğinin tarladan çatala kadar izlendiği ve kontrol edildiği bir süreç' olarak tanımlanıyor. Gerçekten de Türkiye bu alanda çok mesafe aldı. Rakamlar da ortada zaten. Ama daha alınacak çok yol var. İşte tam da bu aşamada çok yeni bir gelişmeyi sizlere aktarmak istiyorum. Ulusal organik sektöründe faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar, "Türkiye Organik Ağı" (TORA) çatısı altında bir araya geldi.

TORA'nın kuruluş amacı ise, "Organik ürünler ve girdilerinin üretimi, tüketimi, pazarlaması, tanıtımı, eğitimi, denetimi, sertifikasyonu konusunda organik tarım ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda etik olarak faaliyet gösteren ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil İnisiyatifler, Platformlar, Gruplar, Komisyonlar ve diğer paydaşlar arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak" şeklinde ifade ediliyor.



ORGANİK TARIM İÇİN FARKINDALIK

- Aralarında Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve BUĞDAY Derneği'nin de bulunduğu Türkiye'nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları tarafından kurulan TORA, yerel ve ulusal düzeyde yapılacak faaliyetler ile üretici ve tüketici dostu sürdürülebilir organik tarıma yönelik farkındalığı artırmak için çalışacak. TORA'nın kurucularından ve aynı zamanda Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Başkanı olan Prof. Dr. Uygun Aksoy, bilindiği gibi, kendi alanında dünya çapında tanınmış bir bilim insanı. Dr. Aksoy, ağın, farklı deneyim, kapasite ve ölçekte faaliyet gösteren STK ve benzeri yapı ve kişileri ortak paydada buluşturduğunu belirtiyor.



BİRLİKTEN KUVVET DOĞACAK

- Dr. Aksoy, "İzmir'den Erzurum'a, İstanbul'dan Mersin'e ülkemizin farklı coğrafyalarından STK, kuruluş veya kişiler, yerel ya da ulusal sorunlara ağ çatısı altında ortak çözüm geliştirebilecek ve iyi uygulamalar yakın işbirliği ile hızla artacak" derken, şu önemli açıklamayı yapıyor: "Ülkemizde 35 yıldır organik tarım yapılmasına rağmen, bu çoğunlukla ihracat odaklı olmuş, iç pazarda istenen gelişme maalesef sağlanamamıştır.

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği olarak ülkemizde organik tarım ve ekolojik yaşamla doğrudan veya dolaylı ilgili çok sayıda sivil toplum örgütü, komite, komisyon, topluluk veya kişinin olduğunu ve birlikte daha üretken ve büyük bir güç olabileceğimizi gördük. Tam o sırada Zehirsiz Sofralar Platformu, söz konusu kişi ve kuruluşlar arasındaki yakınlaşma için uygun bir ortam sağladı ve Türkiye Organik Ağı bu çerçevede kurulan ilk ağ oldu." TORA hayırlı olsun...