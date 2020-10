Tarihi günler yaşıyoruz. Gerçekten de gelecek yıllarda, 'Neydi o günler!' diyeceğimiz zamanlardan geçiyoruz. Böyle bir süreç tabii ki öngörülemezdi, kimse böyle bir gelişmeyi tahmin bile edemezdi. Ama oldu, pandemi yani küresel salgın tüm küresel ekonomi ile birlikte milyarlarca insanın hayatını da derinden etkilemeye devam ediyor. İş yapma modelleri de değişiyor.

Söz gelimi 'home-office', başka bir ifadeyle evden çalışma kavramı gittikçe önem kazanıyor. Bir diğer somut örnek ise ticari fuarlar. Bir süre önce özellikle tarım ve gıda sektöründe fiziki fuarların, daha doğrusu klasik fuarcılığın önemini vurgulamıştım. Ancak mevcut gelişmeler alışageldiğimiz fuarcılık anlayışını da zorlamaya başladı. Bugün sizlere Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) öncülük ettiği çok yeni bir projeyi anlatmak istiyorum.



DÜNYA DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz Salı günü EİB tarafından gerçekleştirilecek ilk sanal gıda fuarı The Fource'un tanıtımı yapıldı. 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek The Fource sanal gıda fuarı, pandemi süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri çağın sağladığı imkanlarla canlandırmayı amaçlıyor. EİB, söz konusu etkinliğin dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olmasını hedefliyor. Bu çerçevede Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Dijitalleşme sürecinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olduk. THE FOURCE, dünyadaki değişimin hızına paralel olarak sektörün değişen ihtiyaçlarına en iyi biçimde hizmet verebilecek güçlü bir platform olacak" açıklamasını yapıyor.



YENİLİKÇİ İHRACATÇILIK

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise, "Klasikleşmiş fuar yaklaşımlarını yıkmak ve kendine has, anlamlı, kalıcı ve çekici bir isim ile yeni nesil fuar anlayışını hissettirmeyi amaçlayarak belirlediğimiz THE FOURCE, gıda sektörünün temel taşı olan değerli ham maddelerin ve katma değerli gıda ürünlerinin kaynağı mottosunu birebir yansıtan bir isim oldu. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle düzenleyeceğimiz bu ilk sanal gıda fuarımızın temasını Anadolu olarak seçtik" diye konuşuyor.



Tam 21 yıldır tarım ve gıda sektörünü yakından izleyen bir tarım yazarı olarak, ben de şahsen bu etkinliğin sonucunu merakla bekliyorum. Çünkü THE FOURCE beklentileri öyle veya böyle beklentileri karşılarsa, bu işin arkası gelir. Peki o zaman ne olur derseniz, hem dünyada hem de Türkiye'de fuarcılık sektörü ciddi bir değişime uğrar. Sektörel boyuttan bakarsak, tarım, gıda ve ormancılık alanında fiziki fuarcılık aslında her zaman için önemli olmuştur ama bu defa çok yeni ve farklı bir fuarcılık olgusu ile karşı karşıya kalacağız demektir. Son söz; Ege İhracatçı Birlikleri yenilikçi proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Dikkatle izliyoruz.