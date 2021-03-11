Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin tarım ihracatı da geçtiğimiz ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 2 milyar 136 milyon 539 bin dolara yükseldi.

Tarımın Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,7 oldu. Başka bir ifadeyle tarım, gıda ve orman ürünleri sektörlerinin 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İTHALATA DİKKAT - Daha önce sektörün Ocak ayı performansı hakkında özet bilgi vermiştim.

Ancak konunun önemi dolayısıyla tekrar ediyorum.

2021 yılının ilk ayında tarım ve gıda sektörü 1.63 milyar dolar ihracat, 1.39 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri Ocak 2021'de, önceki yılın aynı dönemi ile aynı seviyede, 1.048 dolar/ton olarak gerçekleşti. İthalat birim değeri ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artışla 565 dolar/ ton'a yükseldi. Yani tarım ve gıda sektörü yeni yıla olumlu bir giriş yapmıştı. Fakat ithalat artışı da dikkat çekici hale gelmişti. Devam edelim. TİM verilerine göre, tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i geçen ay ihracatını artırmış durumda. Sektörlere göre bakıldığında ise, tarım ihracatında Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, liderliğini geçen ay da sürdürdü. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, Şubat'ta 640 milyon 622 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

İHRACATÇI

BİRLİKLERİNİN ÇABASI

- Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 479 milyon 708 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 250 milyon 70 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 209 milyon 438 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 201 milyon 845 bin dolarla fındık ve mamulleri, 146 milyon 26 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 117 milyon 120 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 49 milyon 200 bin dolarla tütün, 26 milyon 191 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 16 milyon 319 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti. Bu tabloya göre iki alt sektörün dışında bütün diğer alt sektörlerin dış satışlarında artışlar sürüyor.

Bu süreçte Türkiye'nin dört bir köşesindeki ihracatçı birliklerinin yoğun çabasını şahsen dikkatle izlemekteyim.

Ege İhracatçı Birliklerinin tarım, gıda ve orman ürünlerini dünyaya pazarlama ve satma çerçevesinde ortaya koyduğu performansı da ayrıca not etmekte fayda görüyorum.

GELECEK İHRACATTAN

GEÇİYOR - Sadede gelelim, gıda ve orman ürünleri ile birlikte genel başlığı tarım ihracatı olarak koyarsak, her ne kadar tarım dış ticareti potansiyelinin çok altında olsa da, Türkiye'nin bu alanda umut verici bir gelişme içinde olduğu apaçık görülüyor. Yılın ilk iki ayında elde edilen sonuç ve dolayısıyla performans devam ettiği takdirde, 2021 yılını 25 milyar dolar düzeyinde tamamlamak mümkün olabilir.

Söz konusu sonuca, 'Yetmez ama evet' diye de bakabiliriz.

Son söz; bundan sonrası için bir yandan ithalatı mercek altına alırken, diğer yandan da tarım, gıda ve orman ürünlerinin geleceğinin mutlaka ve mutlaka ihracatta yattığını bilerek hareket etmekten başka çare yok!