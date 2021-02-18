Önce genel bilgileri verelim. Dikili ilçesinde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği ve Dikili Belediyesinin iş birliği ile Türkiye'nin en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDİOSB) kuruluyor. Yaklaşık 3 bin dönümlük bir alanda faaliyete geçen TDİOSB gerçekten ve önemle dikkate alınması gereken bir proje. Bu tür projeler, tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde çok ihtiyaç duyduğumuz tarım - sanayi - teknoloji entegrasyonu açısından stratejik rol oynaması beklenen girişimler...



İHRACATI KONUŞALIM

Ancak tarım, gıda ve ormancılık sektörleri için neyi yazsak veya konuşsak, söz mutlaka dönüp dolaşıp ihracata gelmeli. Çünkü başka seçenek yok. Başta çiftçimiz olmak üzere bütün sektörel paydaş ve çözüm ortaklarının bu gerçeğe, bu vizyona inanması gerekiyor. Çok somut bir örnek vereyim.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Proje yatırımcısı ile buluştu ve parsel satışları başladı. Yatırımcılar sera parseli ve sanayi parseli olarak yatırımlarını yapabilecekler. Proje kapsamında 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi planlanmaktadır. Bu projenin ülkemizdeki meyve çeşitliliği ve kalitesine olumlu katkıları olacağına inanıyorum. 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık kısmı taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 5 milyar 100 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracat rakamına ulaştık. Dikili TDİOSB ve sonraki süreçte bölgemizde kurulacak tarım organize sanayi bölgeleriyle tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diyor.



ÜRETİM PLANLAMASI

Şimdi burada, can alıcı nokta gene ihracat! Türkiye zaten 55 milyon ton yaş meyve ve sebze üretiyor. Bu alanda mevcut ihracat daha da atmayacaksa, yeni üretim artışları sorun yaratmayacak mı?

O itibarla, özellikle yaş meyve ve sebze üretiminde hem üretim hem de ürün planlaması hayati önem taşıyor. TDİOSB ile ilgili açıklama yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise yine ihracatın altını çiziyor ve "Tarıma dayalı üretim yapan firmalarımızı Dikili TDİOSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz," şeklinde konuşuyor.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci de, çok iyi altyapıya sahip Dikili TDİOSB'nin, yer seçimi bakımından çok doğru bir proje olduğunu, Ege Bölgesi'nin tarımsal üretim ve ihracatına ivme kazandıracağını ifade ediyor.



ARTAN ÜRETİM YETMEZ

Tüm enerjisini kendi bünyesinde sağlayan yenilenebilir Yeşil bir OSB çalışması olan TDİOSB, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi olacak. Atık su tesisiyle su yönetimi sağlanacak. Tüm atıklar değerlendirilecek.

Bu çerçevede TDİOSB Müdürü Dr.

Hitay Baran, Dikili TDİOSB'nin süreçlerinin çok hızlı ilerlediğini, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kaliteli katma değerli üretimi sağlamak ve tarım sanayi entegrasyonunu sağlamayı hedeflediğini kaydediyor. Dikkat ederseniz, Dr. Baran da aynı konuya vurgu yapıyor. Tarımsal üretimin tek başına bir çözüm olamayacağı ve illaki söz konusu üretimin sanayi ve teknoloji ile bütünleşmesi gerektiğini işaret ediyor. Dünya pazarlarına açılmanın ve ihracatın yolu buradan geçiyor.