Hep biliyoruz, tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de tarım, gıda ve orman ürünleri sektörlerinin stratejik önemi artıyor. Bu sektörlerin saygınlık ve değeri her geçen gün yükseliyor. Söz konusu önem ve değer artışı ile birlikte aynı zamanda "Tarım Gazeteciliği"nin de yükselen bir trend içinde olduğunu görüyoruz.

Aslında küresel düzeyde de gazetecilik kendi içinde hızla uzmanlaşıyor.

Artık enerji, emlak, sağlık, eğitim ve/veya otomotiv gibi sektörlerde uzmanlaşan bir medya düzeni ile karşı karşıyayız. Bu çok doğal ve artarak devam edecek. Öyleyse, tarım, gıda ve orman ürünleri sektörlerinde, kısaca buna, "Tarım Gazeteciliği" dersek, yeni bir medya uzmanlık alanı Türkiye'de de büyüyecek ve gelişecek.



NASIL BİR GAZETECİLİK?

Evet, tam da burada sorulması gereken soru bu! Bu çerçeveden baktığımızda, resmi muhatabı ve adresi belli.

Ankara'da 2012 yılında kurulmuş ulusal bir dernek olan, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD), kuruluş tarihinden bu yana aynı söylem içinde.

TAGYAD hali hazırda 56 faal üyesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Olabildiğince tarafsız, mümkün olduğu kadar popülizm ve ajitasyondan uzak, bir yandan dünyada olup bitenleri izlemeye çalışırken, bir yandan da Türkiye'de bilgiye dayalı fikir gazeteciliği yapmaya çalışmak... "Patates tarlada kaldı, çiftçi perişan oldu," şeklindeki klişe gazeteciliği yerine, "Patates neden tarlada kaldı," sorusunu sormak ve bu olgunun arka planını sorgulama çabası içinde olmak, yani "Tarım Ekonomisi" üzerine gazetecilik yapmak... TAGYAD'ın misyonu bu!



YAKIN VE SAMİMİ İLGİ

Şimdi gelelim asıl konumuza. Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli Ankara'da TAGYAD Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek bu alanda yeni ve önemli gelişmelerin önünü açtı. Yaklaşık iki saat süren kahvaltılı toplantıya Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de katıldı. "Dünyada ve Türkiye'de Tarım Gazeteciliği" konulu toplantıda Pakdemirli ve Işıkgece'nin TAGYAD yönetimine gösterdiği yakın ve samimi ilgi dikkate değerdi. Ortak değerlendirme sonunda iki proje önerisi ön plana çıktı.

Gerek Pakdemirli gerekse Işıkgece'nin çok olumlu bulduğu projeler Bakanlık ile birlikte ele alınıp, uygulanacak.



TARIM EKONOMİSİ

Birinci proje, Ankara'da bir Tarım Gazeteciliği Çalıştayı düzenlemek olacak.

Burada amaç özellikle genç gazeteci ve muhabir arkadaşlarımızın tarım ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını ve ilgili konularda doğru sorular sorabilmesini sağlamak. İkinci proje ise uluslararası tarım gazetecileri ile bir Zoom (sanal toplantı) toplantısı yaparak, Türk tarım, gıda ve orman ürünleri sektörünü dünyaya anlatmak. Dr. Bekir Pakdemirli düzgün ve anlaşılır bir İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla ben şahsen dünyanın dört bir yanındaki tarım gazetecilerine Pakdemirli'nin Türkiye'nin bu alanda tanıtımı yönünden çok yararlı mesajlar vereceğini düşünüyorum.

Sonuç itibarıyla Pakdemirli ve Işıkgece'nin TAGYAD ile birlikte düzenlediği Ankara toplantısının önümüzdeki dönem için tarım gazeteciliğinde yeni ufuklar açacağına inancım tamdır.