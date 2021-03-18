İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını uzun yıllardır yakından izlemekteyim. Bu kadar zaman içinde şüphesiz istisnai olaylar mutlaka olmuştur ama genel olarak vatandaşa ve çiftçiye hep yardımcı olma çabaları içinde bulunduklarını biliyorum. Önümüzdeki hafta sizlere İl Müdürlüğü faaliyet ve projeleri hakkında daha geniş bilgi vereceğim. Şimdi sizlere il tarımı hakkında özet bilgiler vereyim. İlin yüzölçümü 11.891 km2 (yaklaşık 1.2 milyon hektar), tarım alanları ise 342.000 hektar yani yaklaşık 3,5 milyon dönüm. Başka bir ifadeyle il genelinin yine yaklaşık yüzde 30'u tarım alanlarından oluşuyor. Çok bereketli topraklar var. O kadar ki, çeşitlilik itibarıyla, 100'ün üzerinde bitkisel ve hayvansal üretim yapılabiliyor. İlçe ziraat odaları kayıtlarına göre yaklaşık 150.000 çiftçi mevcut. Tabii bu rakamı da aile üzerinden düşünürsek, 4.400.000 olan il nüfusunun kabaca yüzde 13 - 15'inin doğrudan tarımsal faaliyet ile uğraştıkları ortaya çıkıyor. Ne var ki, ziraat odalarına kayıtlı gözüken çiftçi sayısının mutlaka güncellenmesi gerektiği kanaatindeyim. "Faal çiftçi" olarak tanımlanan çiftçi sayısının fiilen yüzde 10 - 15 arasında daha düşük çıkacağı şeklinde bir öngörüm bulunuyor.

TARIMSAL ÜRETİMDE İLK ÜÇ -

İzmir ilinin tarımsal üretim değerlerine gelince; henüz 2020 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri belirlenmiş değil. Dolayısıyla 2019 yılına ait verileri sizlerle paylaşacağım.

İzmir ilinde Bitkisel Üretim Değeri 6 milyar 328 milyon lira, Canlı Hayvanlar Değeri 6 milyar 792 milyon lira ve Hayvansal Ürünler Değeri 2 milyar 236 milyon lira, hepsinin toplamı yani İzmir ili Tarımsal Üretim Değeri yaklaşık 15.5 milyar liraya ulaşıyor.

Bu büyük performans da İzmir'i 81 il arasında 3'üncü sıraya oturtuyor. İlk sırada tahmin edileceği gibi Konya var. Bu ilimiz gerek yüzölçümü gerekse muazzam tarımsal potansiyeli ile aslında dünya çapında bir özelliğe sahip. Konya'nın Tarımsal Üretim Değeri 24.8 milyar lira. İkinci sırada Antalya'yı görüyoruz. Evet, uluslararası bir turizm merkezi olan Antalya aynı zamanda çok ciddi bir tarım merkezi. Müthiş bitkisel üretim performansının sayesinde ilin Tarımsal Üretim Değeri 17.2 milyar lira.

TÜİK'E İTİRAZIM VAR -

Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK'in çalışmalarındaki ciddiyet ve araştırma yoğunluğuna elbette saygı duyarım. Yanı sıra TÜİK verilerine yapılan eleştirilere de bir noktaya kadar hoşgörü ile bakarım. Çünkü elimizde bulunan tek resmi bilgi ve veriler bunlar. Yani başka seçenek yok. Fakat benim itirazım başka! Burada açıkça diyorum ki, İzmir ilinin Tarımsal Üretim Değeri gerçekte 15.5 milyar lira değil, çok daha fazla! Neden mi? Sebep şu; TÜİK, ilin yıllık süt üretim miktarını 1.2 milyon ton olarak hesaplıyor.

Bu kesinlikle yanlış! 2019 yılında İzmir'in süt üretim miktarı aşağı yukarı 2.2 milyon tondur. Bu da şu anlama gelir. Söz konusu yılın ortalama süt üretici fiyatını 2.3 lira kabul edersek, ilin Tarımsal Üretim Değerine 2.3 milyar lira daha eklemek gerekir. Sonuç itibarıyla İzmir bir yandan Türkiye'nin en çok süt üreten ili bir yandan da Antalya'yı Tarımsal Üretim Değeri hesaplamasında geride bırakarak 2'nci sıraya yükselmiş oluyor. Peki TÜİK neden farklı bir hesap yöntemi kullanıyor? Haftaya devam ediyorum.

Not: Rakamları, akılda kalsın