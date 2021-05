Yüksek bürokrat ve yöneticiler arasında fikir, sanat ve edebiyatla uğraşanların sayısı çok değildir. İbrahim Kalın Bey günümüzde bunun istisnai örneklerinden biridir.



İbrahim kalın halen Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanlığı, Başdanışmanlık, Büyükelçilik gibi çeşitli şapkalar altında görev yapan bir yüksek bürokrattır.



Aynın zamanda "Prof." titri taşıyan bir bilim ve fikir adamıdır. Felsefe, İslam düşüncesi, İslam felsefesi ve kültür tarihi gibi geniş meşguliyet bir alanı vardır. Alanıyla ilgili değerli kitaplar kaleme almıştır: İslam ve Batı, Varlık ve İdrak (Molla Sadra'nın Bilgi Tasavvuru), Akıl ve Erdem (Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi), Ben Öteki ve Ötesi, İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş, Enine Boyuna Türkiye, İslamofobi: 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu, Barbar Modern Medeni, Perde ve Mana.



Güç insanı bozar, yüksek mevkiler bazılarını şımartır. İbrahim Kalın bu tuzaklara düşmemiş biridir. Her zaman vakarlı ve mütevazı bir görüntü vermektedir.



Velut ve çalışkan biridir. Ardarda değerli eserler yazmanın yanında çeşitli sohbet faaliyetlerine katılmaktadır. Youtube'taki "Kendi Gök Kubbemiz" programlarının her biri bir kültür ve irfan ziyafeti sayılır.



NASİBİ KIT OLANLAR

İbrahim Kalın sanatkar ruhludur, bir halk müziği tutkunudur, bağlama çalar, türküler söyler. Youtube'ta çeşitli icralarını bulabilirsiniz. Bilinen üç tane bestesi vardır. "Seni Mene Vermez İse" hareketli bir Azeri parça, "Elif Bacı" ise yürek dağlayan yanık bir Anadolu türküsüdür.



İbrahim Kalın'ın son bestesi "Hiç oldum" adlı parçadır. Günümüz ilahi anlayışına yakın formda, kürdi makamımdaki eserin düzenlemesini Erkan Oğur yapmış ayrıca gitar ve kopuz çalmış. Bir de harika klip çekilmiş. Yani her şeyiyle dört dörtlük bir çalışma olmuş. Müzik piyasasında bomba gibi patladı denebilir. (bkz. youtube.com/watch?v=6Jw6r4bm05g)



Ama o da ne! Erkan Oğur, sol kesimin baskısına dayanamadı, İbrahim Kalın'la çalıştığı için hata yaptığını söyledi ve "Ben solcu, devrimci birisiyim" dedi. Ne alaka? İbrahim Kalın'ın cevabı: "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."



SÖZLERİ ANLAMLI

Parçanın sözleri de İbrahim Kalın'a ait ve çok anlamlı:



"Beşer idim şaşkın oldum/ Yandım belki insan oldum/ Zahir nedir ki batın nedir ki/ Dile gelmez bir sır oldum.



Hakk'ın emaneti bendedir bende/ Cümle alem "ol" sözünde/ Gurbet nedir ki vuslat nedir ki/ Sana çıkan bir yol oldum.



Bir gönül kırdım ah bilmeden/ Kurşunlar yağdı göklerden/ Tabip kimdir ki kalp neçedir ki/ Gelmezsen ben bir taş oldum.



Ateş oldum dumanım yok/ Umman oldum sahilim yok/ Kalem nedir ki kelam ne der ki/ Yarım kalan bir söz oldum.



Geldim dergahına yüz çevirme bana/ Kapılar kapandı deme/ Vücut nedir ki adem nedir ki/ Varlığında bir hiç oldum."



Bu sözler belki şiir sanatı bakımından üst seviyede değildir. Ama anlam olarak çok dolu ve zengindir. Pazartesi günü bu şiirin açıklamasını yapmaya çalışacağım.