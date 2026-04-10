Sokaklarımız ve isimleri

İsim, varlıkları birbirinden ayırmaya yarayan kelime, ad demektir. Sokaklar bulunduğumuz şehrin, semtin, mahallenin canlı organizmaları gibidir. Onların bir kimliği, kişiliği, tarihi ve taşıdıkları hatıraları vardır. O bakımdan bu özellikleri taşıyabilecek isimlere sahip olmaları arzu edilir. İzmir'in eski semtlerinde sokaklar numaralıdır. 1932'de İzmir'de kurulan bir komisyon, Cumhuriyet rejimine uygun olmayan sokak isimlerini değiştirmek amacıyla çalışmalara başlar. Ancak sokak isimlerini tek tek ayıklamak ve yenilerini belirlemek oldukça zor gelir. Komisyon, dört yıl uğraşmasına rağmen istenen sonuca ulaşamayınca, çözümü tüm sokakları numaralandırmakta bulur. Ekşi Sözlük'ten: "Mesela bir haber görürsünüz, 1045. sokak der. Kafanızda bir şey canlanmaz. Ama isim olsa bölge insanı hemen öğrenir, tanır." Bir başkası yakınır: "Doğma büyüme İzmirliyim, ama birisi bana kendi mahallemde olan örneğin 203/28. sokağı sorduğu zaman söylemiyorum. Ama on sene İstanbul'da bulundum ve yaşadığım bütün mahallelerde hangi sokağın nereye düştüğünü biliyordum çünkü oralardan geçerken aklımda bir şekilde yer etmişti."

İSTANBUL SOKAK İSİMLERİ

1926'da İstanbul Belediyesi genel sekreterliğine getirilen Osman Nuri Ergin (1883-1961) şehirdeki 6800 sokak ve caddenin ismini verdi. Bunlar tarihimiz ve kültürümüzün renkli ve anlamlı örnekleridir. Keşke İzmir'in de bir Osman Nuri'si olsaydı da sokaklarımız anlamsız numaralarla anılmasaydı. İzmir 1320'lerden beri yani 700 seneden fazla zamandır bize ait. Tarihi pek çok şahsiyetimiz var. İstiklal Savaşında acılar yaşadı. Bu zengin kültür malzemesi içinde sokak ismi olacak pek çok unsur bulunabilir. İzmir'in Balçova'sında sokaklara verilmiş çiçek isimleri bölgeye bir renk katmaktadır.

DR. FAZIL ÜNAL SOKAĞI

Bu yazının sebebi geçen hafta, Güzelyalı semtindeki 56. sokağa "Dr. Fazıl Ünal" adının verilmesidir. Sağnak yağmur altında kalabalık bir katılımla anlamlı bir tören yapıldı. Bulgaristan'da Türklere uygulanan asimilasyon politikaları sonucu 1989'da 350 bin kişi Türkiye'ye göç etmişti. Turgut Özal, 29 Mayıs 1989'da sınırları açarak soydaşlarımıza kucak açtı. Ben Fadıl Ünal'ı o zaman tanıdım. Kendisi bir öğretmendi ve birçok göçmen soydaşımızın yardımına koştu, onlara ev buldu, zorunlu ihtiyaçlarını karşıladı. Fadıl Bey'in asıl büyük hizmeti ise şöyledir: Sovyetlerin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize on bin öğrenci geldi. Fadıl Ünal İzmir'e gelenlere hizmet sunmak üzere, 1992 yılında İzmir Valiliği bünyesinde Türk Dünyası Hizmetleri Koordinatörlüğü kurulmasını sağladı ve Koordinatörlük görevini 1992-2001 yılları arasında özveri ile yürüttü. Bu öğrencilerin başarılarına katkı verdi. Bu soydaşlarımızın ülkemizi, kültürel zenginliklerimizi tanımalarına, halkımızla kalıcı dostluklar kurmalarına, Türkiye'den gönül elçilerimiz olarak ayrılmalarını sağladı. Sonuçta Türk Dünyasında dostluk kardeşlik ve iş birliğinin gelişmesine yardımcı oldu. Böylece Dr. Fadıl Ünal'ın adı, Balkanlar ve Türk Dünyası sivil toplum kuruluşlarının talebi ve Konak Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla 56. Sokak'a verildi.