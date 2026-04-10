Yıldız falınız

KOÇ: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

BOĞA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor.Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

İKİZLER: Mesleki konularda başarıyla gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel yönleriniz çok güçlü.

YENGEÇ: Jüpiter'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

ASLAN: İş ilişkilerinizi dingin tutmalısınız. En küçük tartışmalar performans düşüklüğüne neden oluyor. Koç burcunda ilerlemeye başlayan Mars araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacaksınız.

BAŞAK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Başarı sizinle.

TERAZİ: Mars karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açıksınız.

AKREP: Görüşeceğiniz kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu olabilir.

YAY: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için kendinize zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.

OĞLAK: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor.

Mars'ın Koç burcuna geçmesi , ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

KOVA: Sizle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaşayacağınız sıkıntıları unutmamalısınız. Para evinizdeki Merkür'ü size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.

YAY: Merkür iletişim konusunda size zorlu duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.