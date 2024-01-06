Poptan ödün vermeyen ses Attilla Atasoy

70’li yıllarda Sitem şarkısı ile siyah beyaz ekranda arz-ı endam eden Attila Atasoy, 80’lerin başında ise yarı renkli ekranlarda Zaman Meyhanesi ile çıktı seyirci karşısına. Türk popunun özgün ismi tarzından hiçbir zaman ödün vermedi...

Attila Atasoy'u ilk siyah-beyaz TRT ekranında 1977-1978 gibi "Sitem" şarkısıyla görmüştüm. Kendisi denize nazır kayalıkların üzerinde İspanyol paça kotu ve geniş yaka çizgili gömleğiyle arz-ı endam ederken şarkısını söylüyordu. Bir görüntü de 1981-1982 yıllarından o zaman TRT renklenmişti daha doğrusu yarı renkli yayına geçilmişti. TRT yazısı yuvarlak içine alındıysa program renkli, yuvarlak içinde değilse siyah-beyazdı.

Bu karmaşa 1983'te tamamen renkli yayına geçilmesiyle son bulmuştu. Neyse konumuza dönersek 1981-1982 yılları gibi sunuculuğunu Mustafa Yolaşan'ın yaptığı "Boğaziçinden" programının bir bölümünde konuk Attila Atasoy'du "Zaman Meyhanesi" şarkısını denizci kostümleri ve dansçıları eşliğinde söylüyordu.

EUROVISION İKİNCİLİĞİ

Başa dönecek olursak Türk popunun özgün isimlerinden biri olan Attila Atasoy'un kırk yılı aşan müzik yaşamının en önemli durakları tek bir albümde bir araya getirildi. 1974 yılında "Anam/ Cüce" adlı kendi şarkılarından oluşan ilk 45'liğini yayımlamış olan sanatçı bu ilk plak ile birlikte gelen başarıya yaslanıp kalmamış her yeni plağı ya da çalışması ile birlikte hem kişisel müzik serüvenini hem de genel olarak Türk popunu daha ileri bir noktaya taşımaya gayret etmişti.10 Aralık 1952 Milas doğumlu olan Atasoy, müziğe karşı duyduğu büyük ilgi nedeniyle daha ilkokul yıllarında yaşıtlarının arasından sıyrılmış ve bu tutku yükseköğrenim (Eczacılık Fakültesi) yıllarında da sürmüştü.

"Ah Yar" adlı ilk bestesini henüz 16 yaşındayken yapan Atasoy, aynı tarihte (Kürşat Arıgümüş ile birlikte) "Özüm -Sözüm" grubunu da kurdu. İlk plağını yayınlayacağı 1974 yılına kadar (başta tiyatro ve

televizyon olmak üzere) çeşitli alanlarda çalışan sanatçı, ilk plağın yayınlanmasından hemen sonra da, ilk Eurovision elemelerine katılmak üzere başvurusunu yaptı. 1975 yılında yapılan Türkiye finalinde, "Dilenci" adlı şarkısıyla ikinciliği elde eden Atasoy'un, plak çalışmaları bu başarıyla birlikte iyice hızlandı. "Dilenci"yi, "Kurtulamazsın /Haberler", "Gülmek ya da Gülmemek /Sitem", "Son Pişmanlık/Bir Gün Beni Ararsan" ve "Duygusuz/ Bilinmez" adlı 45'likler takip etti.

1978 yılında Atasoy'un ilk albümü yayınlandı. 'Bir Gün Beni Ararsan" olarak isimlendirilmiş bu albüm sonrası Atasoy, son 45'liği olan "Kışla Havası/Günah Bende"yi yayınlandı. Erol Sayan'ın iki şarkısıyla oluşturulmuş bu çalışma Türk popunun önündeki yol ayrımını da işaret eden bir plak oldu. 45'liklerin artık giderek daha az basıldığı bir döneme girilmişti ve üstelik bu dönem artık "pop" damgalı değildi.

YURT DIŞI FESTİVALLERİ

Müzik dünyasının arabesk ve oryantal havalara kendisini kaptırdığı bu yeni dönemde, Attila Atasoy pop yapmakta direnen isimlerin başında geldi. Şarkılarında Türk Müziği motiflerine yer vermekten kaçınmamış olan Atasoy, dönemin uygun şartlarına rağmen bu özelliğini abartmadı ve pop kalıplarının dışına çıkmamayı tercih etti. Atasoy, bu dönemde yurt dışında çeşitli festivallerde yarıştı. 1981 yılında Tunus'ta yapılan Bizerte Müzik Festivali'ne katıldı. Bu festivalden 'en iyi şarkıcı' ve 'en iyi şarkı' ödülleriyle dönen Atasoy, 1982 yılında da Altın Orfe'ye gitti ve burada da "Fırtına" adlı şarkısını seslendirdi.

ATASOY'UN EN İYİLERİ

BU albüm Attila Atasoy'un bütün hit şarkılarını bir araya getirmekte. Çok parlak 45'lik döneminin bütün önemli şarkılarını başta "Dilenci" ve "Haberler" olmak üzere burada. 45'lik dönemini takip eden albümlerde yer almış ve diğer şarkıların arasından sivrilmiş (başta "Zaman Meyhanesi" ve "Anılar" olmak üzere) şarkılarda burada. Festival şarkısı "Fırtına' 've Atasoy'un olgunluk dönemi sayılması gereken 90'lı yıllarda yaptığı (Attila İlhan'ın bir şiiri olan "Ayrılık Sevdaya Dâhil" de eklendiğinde, bu albüm Attila Atasoy'un" Best of "u haline geliyor. Bu albüm için "Ossi Müzik"-Hakan Eren'e teşekkürü borç bilirken Attila Atasoy'a şarkısında olduğu gibi "Sitem" ediyor ve onu daha çok görmek - dinlemek istiyoruz. Bize yeniden "Zaman Meyhanesi"nden Anılar söylemesi dileğiyle...