80'ler... Acı ve karanlık yıllardı.Herkes için farklı hikâyesi var. Örnek olarak bu satırların yazarı için babasını kaybetmesini verebiliriz.Ama ülke için daha vahim sonuçları olmuştu.İşte konumuz bu yıllarda geçiyor.Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubu bizim yerli Abba mızdı.Aslında yapımcı Yeşil Giresunlu'nun Balet Plak adına yaptığı bir albüm projesiyle 1982 yılında kuruldular. Atakan Ünüvar, Nilgün Onatkut, Mehmet Horoz ve Şebgül Tansel'den oluşuyordu ilk grup. Şebgül Tansel'in ayrılmasından sonra gruba Esma Erdem katıldı ve yollarına bu şekilde devam ettiler. 80'li yıllar Sezen Aksu ve şarkıları demekse 70'ler de Ajda Pekkan ve şarkıları demekti. Onlarda çoğu Ajda Pekkan şarkılarını alıp plakların bir yüzünde potpuri şeklinde söylediler.Plağın diğer yüzünde ise eski Yeşilçam şarkılarını seslendirdiler. Bu şarkılar ve grup hepimize ilaç gibi gelir. Adalet Ağaoğlu'nun dediği gibi "80'lerde intihar edemeyeceksek içecek ya da kendimizi şarkılara vuracaktık." 1983 yılına gelindiğinde yine Balet Plak adına Beş Vals On Tango albümünü yayınlarlar. Plağın bir yüzünde valslar ve tangolar diğer yüzünde ise Eurovision şarkılarının Türkçe versiyonları vardır.Eurovision demişken Beş Yıl Önce On yıl Sonra grubu da Eurovision elemelerine katılır. 1983 yılında sözleri Aysel Gürel bestesi Atilla Özdemiroğlu'na ait "Atlantis" şarkısıyla Türkiye elemelerinde ikinci olurlar. 1984 yılında ise sözleri Ülkü Aker'e bestesi Selçuk Başar'a ait "Halay" şarkısıyla ülkemizi Lüksemburg da temsil ederler.37 puan alarak 12. olurlar.Bu o güne kadar aldığımız en iyi sonuçtur. Beklediğimiz hasret kaldığımız derece elbette bu değildir ama sıfır puanla sonuncu olduğumuz bir sene önceki "Opera" sonrası çok hoş bir derece gibi gelir.1984 yılında Nükhet Duru'nun "Her Şey Yeni" albümünde "Sen Yeter ki İçten Bir Gülüver" adlı kalipso şarkısına eşlik ederler. Ama asıl patlamayı 84'ü, 85'e bağlayan yılbaşı gecesi yaparlar. Ajda Pekkan ile onun şarkılarıyla ünlü olmuş grup Beş Yıl Önce On Yıl Sonra bir araya gelerek Balet plak adına bir albüm yaparlar.İçinde İngilizce, Fransızca ve İtalyanca şarkıların coverları vardır.İlk albümleri Odeon müzikten 1983'te çıkardıkları Beş Vals On Tango albümleri ile 1985'te Ajda Pekkan ile çıkardıkları albümler Ossi müzikten çıktı ve albüm olarak yeniden basıldı.Beş Yıl Önce On Yıl Sonra 1985'te Extra ve 1987'de 1987 albümlerini yaparak dağılırlar. Daha sonra Atakan Ünüvar çeşitli kereler grubu bir araya getirmeye çalışır ama olmaz, o yıllar o sihir ve tılsımı bir daha yakalayamazlar.80'ler... Rüzgâr gibi geçti. Kimi zaman poyraz kimi zaman lodos...Ama hep parçalı bulutlu hep gözü yaşlı... Biz yinede umudumuzu kaybetmeden Beş Yıl Önce On Yıl Sonra'ya kulak verelim: Sahi nasıl diyorlardı potpurilerinde "Beş yıl sonra on yıl sonra yaşlansak da genç kalsak da"...