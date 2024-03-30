Bir başkaydı Ayten Alpman

Türk pop ve caz müziğin önemli seslerinden Ayten Alpman, 2012’nin Nisan ayında yumdu gözlerini hayata... Popüler şarkıların caz yorumlarının yer aldığı ‘Bir Başkadır Ayten Alpman’ CD’si 2007 yılında raflarda yerini almıştı

70'lerin sonu olmalı...

Daha anaokuluna bile gitmiyorum. Televizyon siyah-beyaz, belli saatlerde yayın yapıyor. Akşama kadar çok vakit olunca, o yıllarda çocuk olanlar için en büyük eğlence gündüzleri radyo dinlemek.

Radyo tiyatrosu, çocuk bahçesi, skeçler ve şarkılar... Benim için en önemlisi şarkılar...

Genizden gelen güçlü bir ses "Sensiz Olmam"ı söylemeye başlıyor. Ardından "Tek Başına", "Son Bir Defa"ve "Ben Varım" ile kadın sunucu, "Ayten Alpman'dan şarkılar dinlediniz" diyor...

İLK CAZ SANATÇILARINDAN

Evet, O Ayten Alpman'dı. Bu sesi hep sevdim ve takip ettim.

Rüçhan Çamay ve Sevinç Tevs ile beraber Türkiye'nin ilk caz sanatçılarından biriydi. Sonra İsveç'e gidip caz eğitimi alır sahnelere çıkar. Döndüğünde Türkiye'de çok şey değişmiştir.

Türk hafif batı müziği (şimdiki açılımıyla Türk pop müziği) aranjman şarkılar ile hayatımıza girer. Ayten Alpman da aranjman şarkılar söyler ama onu asıl üne kavuşturan Sanremo Müzik Yarışması'nda söylenen şarkıların Türkçe uyarlamaları oldu.

SÖZ VERMİŞ ŞARKILAR

Ne yazık ki ilk ve tek taş plağı olan "Sayonora- Passion Flower" ile aranjman dönemindeki parçaları CD üzerine aktarılamadı fakat Sanremo Şarkları'nın çoğu Eski 45'likler serisinden 1999 yılında çıktı. Ada Müzik etiketiyle piyasada bulunabiliyor.

Ayrıca yine Ada Müzik'ten Murathan Mungan'ın 'Söz Vermiş Şarkılar' adlı tribiüt albümünde "İstersen Hiç Başlamasın" şarkısını 2004 yılında yorumladı. 2007'de Ossi Müzik ile yaptığı 'Bir Başkadır Ayten Alpman' CD'si popüler şarkıların caz yorumlarıya raflarda yerini aldı.

TV'DE SON GÖRÜŞÜMÜZ

Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal, Ümit Aksu, Bora Çakır, Mustafa Alpagut, Vedat Ece, Ülkü Aker ve Fikret Şeneş ile çalıştı. 'Aşk Izdıraptır' ve 'Memleketim' filmlerinde rol aldı. Aliye adlı TV dizisinde önce "Ben Varım" şarkısı kullanıldı.

Aynı zamanda kendini oynayarak diziye renk kattı.

Bu, biz sevenleri için bulunmaz bir fırsattı. Hepimiz onu çok özlemiştik fakat bu onu televizyonda görebildiğimiz son çalışmalardan biri oldu.

TEK BİR ŞARKIYLA ANILDI

20 Nisan 2012 tarihinde haber kanalında alt yazı geçer;

Ayten Alpman tedavi gördüğü hastanede vefat etti diye...

Ertesi günkü tüm gazetelerde 'Memleketim' şarkısı ve Ayten Alpman üzerine yazılar vardı. Koca bir ömür ve tek bir şarkı ile anılması bana çok acı gelmişti. Söylediği onca güzel şarkı varken sadece tek bir şarkı...Türk popüler ve caz müziği bir değerini daha yitirmişti.

Şimdi her şarkısı biraz daha yalnız biraz daha eksik...

Yine sonbahar... Yine parklarda sarı kuru yapraklar... Yine bardaktan boşanırcasına yağmurlar...

Ve Ayten Alpman tüm gücüyle söylüyor: "Son Bir Defa Hatırlasan ..."