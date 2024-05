Yeniliklerin öncüsü Süperstar

Hem müzikte ve sahnede hem modada pek çok yeniliğe öncülük eden Ajda Pekkan üç Süperstar isimli albümden sonra hala Süperstar olarak anılıyor. Fiziği, güzelliği, performansı ile Süperstar olmayı hak ettiğini her sahnesinde ispatlıyor.

1980 Eurovision yenilgisinden sonra, önce İngiltere'ye kardeşi Semiramis'in yanına giden ardından Amerika'ya geçen Ajda Pekkan'ın 1981 ve 1982 de Türkiye ye gelip giderken Yaşar Plak ile imzaladığı "Sen Mutlu Ol" ve "Sevdim Seni" albümleri çıkmıştı. Albüm, arabesk ve dönemin popüler Yıldırım Gürses "Hoş Sad'a" çok sesli alaturka şarkılarından oluşuyordu. Her ne kadar Garo Mafyan'ın yaptığı "caz" düzenlemeleri olsa da çok ses getirmedi. Çünkü Süperstar serisini oluşturan ve Ajda Pekkan'ın kariyerinde önemli mihenk taşı olan Fikret Şeneş iki albümde de yoktu.





PUNK SAÇLI AJDA

Bu albüm için Amerika'dan döndüğünde, havaalanında yepyeni bir Ajda vardı. Healty takılan, aerobik ile tanışan, sarıya dönen saçları Punk, İngilizce kelimeler kullanan bir Ajda (hayranları 1970'lerdeki Fransa macerasından sonra kullandığı Fransızca kelimelerden bu hallerine alışıktı.)... Hemen menajeri Egemen Bostancı ile Büyük Kabare'nin reklamları ve turnelerine girişirler. 1982 yazında Metin Akpınar- Zeki Alasya, Ayşen Gruda- Beş Yıl Önce On yıl Sonra grubu ile önce İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, ardından İzmir Fuarı ve Türkiye turnesiyle Süperstar 83 albümündeki şarkılarını ilk kez bu müzikalde seslendirir.



TAMAMEN BATI SAUNDU

Ardından Yeşil Giresunlu'nun sahibi olduğu Balet Plak ile anlaşır Ajda Pekkan ve 1983'ün bahar- yaz ayları gibi albüm yayınlanır. Süperstar 83 serisinin üçüncü albümü, Yeşil Giresunlu'nun prodüktörlüğünde hazırlanan plak on şarkıdan oluşuyordu. Tüm şarkı sözlerini Fikret Şeneş yazmış (Tıpkı Süperstar 2 1979 albümünde olduğu gibi, Türk popunun en güzel iki albümüdür. Düzenlemeler, Onno Tunç'a aitti) Düzenlemeleri Garo Mafyan ve İstanbul Gelişim Orkestrası yapmıştı. Seksenli yıllarda çok kanallı kayıt imkânı sunan stüdyoların gelişmesinin de verdiği avantajla güçlü bir pop soundu yakalanan albümün en önemli özelliği modern bir albüm olmasıydı. Daha önceki alaturka ve arabesk denemelerinden sıkılmış olsa gerek ki Ajda Pekkan bu albümde yüzünü tamamen batıya çevirmiş ve modern bir albüm hazırlamıştı.



UYKUSUZ HER GECE

Albümün en büyük hiti albüme son dakika sevgili Fikret Şeneş sayesinde giren; Sanremo müzik Festivali'nde Ami Stewart'ın seslendirdiği "I 'am working Tonigt" şarkısının Türkçe cover'ı "Uykusuz Her Gece" olmuştur. Bu şarkı Ajda Pekkan'a muhteşem bir dönüş sağlamış ve albümün lokomotifi olmuştur. Yine D:onna Summer 'ın seslendirdiği "Mystry Of Love", Fikret Şeneş'in maharetli ellerinde "Sihirli Aşk"a dönüşür. Mina da şarkılarının 'cover'ları "Son Yolcu" ve "Düşünme Hiç" ile albümde yerini alır. Albümde Julio İglesias'ın o dönem büyük hit olan ve pek çok dile adapte edilen "Nathalie" şarkısının Türkçe aranjmanı "Bir Günah Gibi" hit olmayı başarmıştır. Mia Martini'nin "Quante Volte"si ise "Sana Doğru" olmuş, şarkıyı daha sonra Zuhal Olcay, Yeşim Salkım ve Enbe Albümünde Işın Karaca yeniden yorumlamıştır.





ALTIN SARISI PLAK

Süperstar 83 plağının o dönem için yenilik sayılabilecek ve fark yaratacak bir diğer özelliği de altın sarısı renkte basılması olmuştur. Ossi müzik-Balet ortaklığı ile albüm 25. yıl özel baskısıyla 2008'de CD olarak, 2023 Kasım'ında plak formatında yeniden basıldı. Sarı-siyah ve fotoğraflı olarak yayınlandı. Yazarın keşkesiyse "Uykusuz Her Gece" hiti nedeniyle son anda albümden çıkartılan bizim diskolarda o dönem çok meşhur olan "Riccihie e Poveri"den bilinen "Commei Vorrei"- "Kim Derse ki" şarkısı (sadece çok az bir Ajda severin koleksiyonunda yer alan ) CD ya da plak versiyonunda bonus-track olarak yer alsaydı. Son olarak Ajda Pekkan bir ikon bir klasiktir ve Yeniliklerin öncüsü Süperstar Hem müzikte ve sahnede hem modada pek çok yeniliğe öncülük eden Ajda Pekkan üç Süperstar isimli albümden sonra hala Süperstar olarak anılıyor. Fiziği, güzelliği, performansı ile Süperstar olmayı hak ettiğini her sahnesinde ispatlıyor klasikler asla eskimez hep yeni kalır.