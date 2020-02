Sevgililer Günü'nüz nasıldı? Umarım güzel geçmiş, mutlu hatıralar bırakmıştır. Bugün ise daha farklı bir gün. İçinde umudu, vazgeçmemeyi, yaşam arzusunu barındıran bir gün. Bugün, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü. Dünya genelinde her yıl 300 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 3 bin 500 çocuk ilk teşhisini alarak kanserle mücadeleye başlıyor. Kaliteli bakıma erişim sayesinde günümüzde kanserli çocukların yüzde 80'inden fazlası hayatta kalabilmekte, tam ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmektedir. 1960'lı yıllarda bu oran yaklaşık yüzde 20'lerde idi.

3 ÖNEMLİ ESER

Günlerin önemi farkındalık yaratmaktır. İzmir'de bu alanda farkındalığın yanında güvenilirliğiyle de dikkat çeken bir vakıf var. Adı KİTVAK. Yani, Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı. Öyle güzel işlere imza attılar ki. Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nı kurdular. Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'ni kurdular. Dokuz Eylül KİTVAK - Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'ni kurdular. Bu üç eserin kıymeti o kadar çok ki anlatılamaz.

HÜCRESEL TEDAVI

Şimdi "Hayat Projesi" başlıyor. Onkoloji tedavisi gören çocukların, yurdışında tedavi gören çocuklar gibi eşit kalitede hizmet alması odaklı bir proje bu. Çocukları yaşama kazandıracak bir hücresel tedavi merkezi hedefleniyor. KİTVAK, umutları yeşerten bir vakıf. Tüm zorluklara karşın başladığı işi bitiren bir vakıf. Bu proje için hayırseverlerin desteğine ihtiyacı var. 2 milyon gerekiyor ve böyle bir proje için de çok değil. KİTVAK bu kadar eseri tek başına yapmadı. Hayırseverlerin desteğiyle yaptı. Ancak yeni hayırseverlere ihtiyaç var. Yeni destekler gerekiyor. Çocuklarımız için siz de destek verin, damlaya damlaya göl olsun.



SÜPER SERGİLER

Klasik olacak ama yine Arkas ve yine Folkart, yine muhteşem sergilere imza atacak. Arkas Sanat Merkezi, 21 Şubat'ta kapılarını Ara Güler ile açacak. Ara Güler Merhaba İzmir adlı sergi eminim sizi oldukça şaşırtacak. Görsel dünyanın en etkili ismi olan Güler'in İzmir ziyareti eminim yine kuyruklara neden olacak. Folkart ise 28 Şubat'ta "Yalnız ve Yaralı Bir Hayat Fikret Mualla" sergisi açacak.

ÇAGIN ÖTESİNDE

Her iki serginin de bana göre ortak bir özelliği var. Ara Güler de Fikret Mualla da zamanlarının çok ötesinde insanlardı. İkisi de boyun eğmeyen karaktere sahipti. Her ikisinin de hayatı olağanüstüdür. Bu iki süper sergi de İzmir'in sanat yaşamına damga vuracak. Hem de çok derinden, buna eminim. Genç sanatçılar onların eserlerine bakıp, zorlukları aşma konusunda daha da bilenecek, onlar sayesinde şu an yaşadığımız çağın çok ötesine gidecekler. Bizler belki onları tıpkı Fikret Muallla'da olduğu gibi anlayamayacağız. Ama onlar, yıllar sonra eserlerini anlatırken bu sergileri de anacaklar. Haftanın alkışı her iki serginin İzmir'de olması için yoğun çalışma yürüten Arkas Sanat Merkezi Sanat Direktörü Müjde Unustası, Folkart Gallery Proje Direktörü Fahri Özdemir'e gidiyor.