Dünyamız hızla kirleniyor. 150 yıl önce 1 milyar olan dünya nüfusu günümüzde 7 milyara ulaştı. Biyolojik çeşitliliğimiz gittikçe azalıyor. Küresel orman hazinemiz 8 milyar hektardan 3.6 milyar hektara düştü. Yağmur ormanı neredeyse kalmadı. Avustralya yangınında 20 milyon dönüm kül oldu. Buzulların yüzde 20'si artık yok. Mevsimler değişti. Susuzluk ayrı bir tehlike. Dünyanın yüzde 40'ı bu tehlikeyle boğuşuyor. Atmosferimiz kirli, soluduğumuz hava kirli. Yeni yeni hastalıklar, virüsler peydahlanıyor. Böyle giderse kendi çöplüğümüzde boğulacağız.



ÇEVRECİ ENDÜSTRİ

Böyle olmaması için çalışanlar da var. Devletler öyle ya da böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşin güzel tarafı insanlar arasında doğa ve çevre bilinci giderek daha yüksek seviyelere çıkmaya başladı.

Artık doğa dostu olmak yeni trend. Moda endüstrisi de bu yıl bir evrim geçiriyor. 2 trilyon dolarlık bu endüstri gerçek anlamda yeşile dönüyor. If Wedding Fashion'da 2020 modasının bu yeni trendini ünlü tasarımcı Şaziment Aybars anlattı. Kendisi İzmir-Amerika arasında mekik dokuyor.

Kaliforniya'dan bu sunum için geldi ve anlattıklarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Çünkü moda endüstrisinin, küresel çevre üzerinde büyük bir etkisi var.



YEŞİL TREND

Şaziment Aybars, doğa dostu (Eco Friendly), adil ticaret (Fairtrade), doğa dostu yıkama (Organic Green Washing) gibi kelimelerin küresel tekstil firmalarının gündeminde artık zirve noktasında yer aldığını söylüyor.

Bu bilinçlenme, tekstil firmalarını yeni bir arayışa soktu ve doğa dostu hammaddeye yoğunlaşmalarına neden oldu. Hatta Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerdeki üretim ortaklarıyla toplantılar yapıp, taleplerinin bu doğrultuda olacağını söylüyorlar.

2020 itibariyle başlayan bu yeşil trend, hem tüketici hem de üreticinin bilinçlenmesiyle, doğa dostu hammadde kullanımını bu yıl için yüzde 50 oranında, önümüzdeki yıl itibariyle de yüzde 100'e çıkaracak. Yani tüm toplantılarda söylenen bu.



DENEYSEL VE RENKLİ

Dolayısıyla moda artık ilhamını doğadan alacak. Pastel yeşil, mavi, sarı, lila ve griler hakim. Parlak lurex karışımlı deneysel kumaşlar bu sezonda en hit parçalar olacak.

Minimalist bir görünümle birlikte iddialı kalıplar, deneysel yenilikçi bir tarz hakim.

Modanın karşısındaki en büyük tehlike ise çabuk tüketilebilir olması. Bu yüzden bilinçli tükekici olmamız gerekiyor. Her alışverişimizi doga dostu hammadde doğrultusunda yapalım. Çöplükte boğulmak yerine kapınızın önünü temizleme seçeneğimiz var.

Değiştir (Trade) ve bağışla (Donate) gibi küresel kavramları da benimseyebilirsek.



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ SANAT İZMİR'İ SEVDİ

Geçtiğimiz hafta yazmıştım. Fransız sanatçı Bernard Pras'ın, İnstitut français İzmir'de sergilenen eseri "Dora"yı tam 14 bin kişi ziyaret etti diye.

Tek eser 14 bin ziyaretçi. Neden böylesine bir ilgi? 200 markayı buluştursanız ancak 14 bin ziyaretçi trafiğine ulaşırsınız.

Bir eseri 14 bin kişi neden ziyaret etsin?

Çünkü bu eser, her ne kadar ilhamını Picasso'dan alsa da tamamıyla bit pazarından, ordan burdan atılan malzemelerle oluşturuldu. Hani bazılarımız hala farkında olamayabilir diye söylüyorum. Doğa dostu bilinç sandığınızdan daha fazla ilgi görüyor. Bu eser, Urla K2 Güncel Sanat Merkezi'nde mayıs ayında yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.