Gerçekten hepimizi mutsuz etti 2020. Hayatımızı derinden etkiledi. Yeni umutlarla 2021'yi hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz.

Özellikle pandemiyle ilgili sevindirici gelişmeler yüreğimize su serpiyor.

2021'i öyle bir bekliyoruz ki, sihirli bir değnekle her şey değişsin istiyoruz. Olmayacak ama hayali bile güzel. 2021 yılı her şeyden önce İstiklal Marşı Yılı ilan edildi. Üstelik Meclis'te beş partinin imzasıyla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisiyle Dünya Sağlık Örgütü 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti. Onlara çok şey borçluyuz. UNESCO ise vefatının 750. yılı vesilesiyle Hacı Bektaş Veli'yi anma yılı ilan etti. Diğer taraftan Afet Eğitim Yılı, Yunus Emre yılı diye de liste uzayıp gidiyor. Herbiri ayrı bir değer.



GERI DÖNÜSÜM

Ben de diyorum ki 2021 temizlik yılı olsun. Temiz bir yıl olsun. Nerden çıktı derseniz? Hangimiz çöpümüze doğru dürüst sahip çıkıyoruz ki? Küçük bir örnek. Alaçatı'nın simgelerinden Alavya Otel, geleneksel yılbaşı ağacını bu yıl üçüncü kez geri dönüşüm felsefesine uygun şekilde, sokaklardan toplanan pet şişelerle yaptı.

Sanatçı Gülnur Özdoğlar imzası taşıyan bu ağaç, saflığın ve temizliğin simgesi beyaz renkten oluşuyor. Alavya 7 yıl önce başlattığı welavyaalaçatı hareketiyle Alaçatı'nın her köşesinden her pazartesi günü çöp topladı. Tam 120 haftadır sürüyor bu. Alavya ekibi başta olmak üzere bin 500 gönüllüyle beraber, bu sürede tam 13 ton çöp topladı.



ÖMRÜMÜZ YETMEZ

Çoğunluğu pet şişe. Biliyorsunuz doğada yok olmasını görmemiz için ömrümüz yetmiyor. Hatta bırakın kendi ömrünüzü, torununuzun ömrü bile yetmiyor. 5 kuşak geçse anca. Naylon poşet için ise 10 kuşak geçse yine de doğada çözülmüyor. Bugün bir pet şişeninin ağırlığı 32 gram. Alaçatı'da toplanan 13 tonun pet şişe olduğunu düşünsek, 400 bini aşkın pet şişe eder.

Bu kadar pet şişenin sokağa atılmasının cezası 155 Milyon lirayı aşar. Çevreye, doğaya, ekonomiye zararının haddi hesabı yok. Kim attı? Biz. Neden? Bin tane neden yok. Bilinçsizlik, eğitimsizlik yüzünden. Böyle giderse, torunlarımıza çöpten bir dünya miras bırakacağız.

Onlara yaşanması mümkün olmayan, türlü salgınların, hastalıkların kucağına bırakacağız. Doğayı hançerlediğimiz için bizleri affetmeyecekler. 2021 temizlik yılı olsun. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım.