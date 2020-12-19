11 yıl önce 11 kadın bir karar verdi.

Berkay Eskinazi'nin öncülüğünde Ayşe Akın, Gülçin Güloğlu, Seza Yorulmaz, Hale Erdem Toyman, Nilgün Dağgeçen, Gülşen Altın, Esra Boyacıoğlu, İrem Pehlivanoğlu, Mahur Pakalın Dirin, Canan Blumel yeni bir bakış açısıyla girişimcilik ekosisteminde farkındalık yaratmak için yola çıktı.

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği'ni kurdu.

11 kadın kurdu ama bu bir kadın derneği değil. Kendilerine, gençlerin ve kadınların girişimci potansiyellerini performansa çevirecek projeler üretmek üzere hedef koydular. Yenilikçi fikirleri ekonomiye kazandıran vizyoner bir sivil toplum kuruluşu olmak istediler.

Yaptılar mı?

Derneğin bir üyesi olarak söyleyebilirim ki yapmakla kalmadılar, üstüne çıktılar. Berkay Eskinazi, bu başarının sırrını, Yazar Maya Angelou'nun "Başarı; kendini, yaptıklarını ve nasıl yaptığını beğenmektir" sözleriyle açıklıyor.

Evet, bugün bir derneği, hele böylesine farklı vizyonu olan bir derneği yaşatmak öyle kolay değil.

Özveri, çaba, aidiyet, dostluk, azim, birliktelik ve en önemlisi karşılığını bulma istiyor. Siz ne yaparsanız yapın toplumda bir karşılığı olmazsa anlamı yok. LİYAKAT'ın bu açıdan yaptıkları ve yaptıklarının beğenilmesi, başarısının da kanıtıdır. 2021 yılı nice sürprizle gelecek. Bekleyip göreceğiz. Ama LİYAKAT açısından 2021, dijital girişimciliğin atakta olduğu bir yıl olacak.

LİYAKAT'ın gelişen ve değişen dünyada girişimciye ışık olmak isteyen herkese kapısı açık. Kapıyı çalmanız yeterli.

Haftanın alkışı bu 11 kadına.



372 İYİ KALPLİ AİLE

1zmir'de tam 372 iyi kalpli aile var. Kalpleri o kadar harika ki 422 çocuğumuza anne baba oldular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılı verilerine göre İzmir'deki 422 çocuğumuz, 372 koruyucu ailenin kanatları altında. Yurtlarda kalan binlerce çocuk umutla bi koruyucu ailenin kendilerini sahiplenmesini bekliyor. Bir çocuğun hayatını değiştirmek, ona sıcak bir aile ortamı sunmak, sevginizi paylaşmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Koruyu aile sistemi size sevginizi ulaştırmanın yolunu açıyor. 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri olan evli ya da bekar, çocuklu veya çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir. Başvurusu da çok kolay. İster bakanlığın il temsilciliğine dilekçe verin, ister e-devlet üzerinden oturduğunuz yerden başvurun. İster İzmir'den isterseniz başka bir şehirden minik bir kalbi kucaklayın. 372 iyi kalpli aileden, tanıdıklarım da var. Evli olanı, bekar olanı da var. Karşılaşıyoruz çoğu zaman. Eski hallerini de bildiğimden şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir kere hepsinin gözlerinin içi gülüyor. Hele çocukları. Tarifi mümkün değil. Bu mutluluğa adım atmak, sevginizi paylaşmak için kalbinizin sesini dinleyin. İyi kalpli aileler kervanına katılın.