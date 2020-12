Aşı bulundu, aşı geliyor haberinden daha çok sevindim. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda '3 çember 2 labut' aletinde şampiyonluğu elde etti. Onlar şampiyon olunca, yüzlerindeki ifade, bizlere yaşattıkları gurur inanılmaz güzeldi. Bence yılın en güzel haberi. Covid-19 gibi bir belayla uğraşırken, sporcularımızın zorlu şartlarda antrenmanlarına devam etmesi, azmi, disiplini alkışı bolca hak ediyor. Sadece onlar mı aileleri, antrenörleri hepsi... Yıllarca televizyonlardan izlemedik mi? O imkansız hareketleri yapanlara imrenerek bakmadık mı? Neden biz şampiyon olamayız diye iç geçirmedik mi? İşte çalışınca, çok çalışınca olduğunun kanıtı. İşte başarının adı. Yılın son ayı, bu keşmekeş içinde bizleri mutlu ettiler. Bir kez daha teşekkürler.



ZEYTİNİ BEKLEYEN TEHLİKE

Yılın son ayı iki zeytin hasadına katıldım. Biri Urla'da, sevgili Pelin Ömüroğlu'nun gözü gibi baktığı 220 hektarlık zeytinliğinde. Sıfır ilaç, kalben sevgiyle bakılan ağaçlar. O kadar bereketli ki ağaçların dalları o iri daneli zeytinlerle aşağılara kadar sarkmış. Pelin Ömüroğlu, Olivurla markasını yarattı.



Yıllar önce "220 hektarlık alana zeytin ağacı yerine ev dikseydin daha çok kazanmaz mıydın?" diye sormuştum. O da "Biz ev yapılabilecek yerlere zeytin ağacı dikmeyi tercih ettik yani meşakkatlisini seçtik. Babam, yaşamına miras bırakacağı bir şey yapmak istiyordu. En güzel mirastır bu" demişti.

İkinci hasat için Akhisar'a gittim. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat'ın babası Hüseyin Alhat'ın 1977 yılında Yalova'dan getirdiği zeytin fidanları, bir ilçenin talihini değiştirdi. Tütün kenti olan Akhisar, şifa kaynağı zeytin memleketi oldu. Bugün zeytin ağacı sayısı 14 milyonu aştı. İşte Hüseyin Alhat'ın oluşturduğu o zeytinlikte hasadı yaptık.



Alper Alhat, her hasat döneminde inovasyon ile karşımıza çıkar. Bu onun geleceğidir. Bu yıl farklı ne olacak diye sordum. "Geçen yıl ızgara zeytin yaptık ve büyük ilgi gördü. Bu yıl ise sofralarımızda yeniliğe hazır olun. Türkiye siyah ve yeşil zeytini biliyor. Ama kızıl zeytin de enfestir. Zeytinin yeşili, siyahı, kızılı her rengi güzeldir. Bu tada bayılacaksınız" dedi. Ben tattım, bayıldım. Hatta şu an tek geçerim.



Soğuk sıkım için fabrika ziyaretinde ise Türkiye'de zeytin konusunda en tecrübeli isim ile birlikteydik. Alper Alhat'ın abisi Mustafa Alhat. Ona sordum. Kuraklık rekolteyi düşürüyor, gelecek için en büyük tehlike kuraklık mı? Kesin şekilde Hayır dedi. Şaşırdım. Ne peki? diye yeniden sordum. "Zeytini bekleyen asıl tehlike, tarım alanlarının, zeytinliklerin yeni inşaat alanları olarak görülmesi" dedi.



Bugün Covid-19 sağlıklı beslenmenin önemini gözler önüne serdi. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapmadığımız yok. Oysa doğa zaten bunları bize sunuyor. Tek yapmamız gereken ona sahip çıkmak.