2021 için hepimizi bir umut sarmıştı. Ama daha ilk haftasında, hepimiz şaşkına döndük. Amerika'da yaşananlar, bir süper gücün içine düştüğü durum, dünyayı şoke etti. Sosyal medya devlerinin Trump'ın hesaplarını askıya alması da ayrıca çok ciddi bir gelişmeydi. Bakar mısınız, sosyal medyanın gücüne. Bir devletin başkanına resmen sansür uyguluyorlar. CNN İnternational'da sunucunun, Amerika'da yaşananlar için Türk Dış İşleri'nin yaptığı açıklamayı "Böyle bir şeyi normalde biz yapardık" anlamına gelen sözlerle ifade etmesi hoşuma gitti. Üstüne de aynı gün uzaya uydumuzu göndermek daha bir hoşuma gitti. 6 ay sonra ikincisi yani Türksat 5B fırlatılacak. Bu kadar da değil 6.sı da yapılıyor. Bu, milli ve yerli ilk uydumuz olacak. En başa dönersek 2021 için hepimizi saran umudu korumak lazım. Türkiye için güzel bir yıl olacak. Buna yürekten inanıyorum.



SU YOK HAYAT YOK

Ancak bir konu var. Üstelik evrensel ve bir o kadar da bizi ilgilendiriyor. O da kuraklık tehditi. Göllerimiz kuruyor, barajlarımız boşalıyor. Yağmur, kar ile bu süreci atlatabilirsek şanslıyız. Su yoksa hayat yok. Tasarruf zamanı. Aksi halde tasarruf edecek su da olmayacak. Bu durumdayız yani. Gelelim İzmir'e. Yılın ilk haftasında İzmir'e damgasını vuran olay, yardım malzemeleri dağıtımında yaşanan izdiham sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özür dilemesiydi. Yanlış uygulama sonrasında özrünü tüm çıplaklığıyla dileyeni hatırlamıyorum. Bu bence önemli.



GİRİSİMCİLERİ DUYUN

Uzun süredir çok sevdiğim bir konuya değinemiyorum. Bıkmadan girişimcileri kaleme alan bendeniz, bir süredir size onlardan haber veremiyorum. Bu da beni içten içe kemiriyor. Oysa genç şehir İzmir. İzmir'in gençleri var. Hepsi bir şeyler yapmak istiyor. Hepsi gelecek kurmak istiyor. Asgari ücretle gelecek kuramayacağını bilen bir gençlik var. Çıkış arıyorlar. Aralarından sıyrılanlar elbette olacak ama bu sorunun çözümü değil. Yapılan çalışmalar, el atanlar var, belki üç beş vadeye sonuçları alınır. Ama bu da değil. Çünkü girişimcilik vadeli iş değil. Sonuç olarak girişimcilik konusunda ölü toprağı durumu var. Ya yapılanları göstermede bir sorun var ya da yapılan bir şey yok. Bir rüzgar esmesi gerekiyor. Bu toprak bir havalansın, toz olup gitsin. Çünkü girişim demek umut demektir. Girişimci demek yarınlarımız demektir. Bu hafta kimseye alkış yok.