Pandemi malum. Vaka sayısında olağanüstü bir artış yaşanıyor.

Hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yoksa durum fena.

Şu an için bir ay olarak öngörülen yeni tedbirler en az iki hafta sonra ilk sonuçlarını verecek. Olumlu tabloya ulaşmak sadece bizim elimizde. Bu bir ay tablo olumlu olursa, Haziran gibi biraz rahatlama yine öngörüler arasında.

Pandemiyle birlikte tatil anlayışının da değiştiği bir gerçek. Herkes o biraz rahatlama olduğunda kendini doğaya atacak. Doğa-kültür ve termal turizme büyük bir talep artışı var. Şimdiden bu tür işletmelerin doluluk oranı yüzde 60'ları geçti. Bakir koylar, yaylalar, aklınıza ne gelirse planlar, rotalar hep bu yönde. Çadır ve karavan satışları da bunu destekliyor. Doğa, bu yaz tam anlamıyla insan akınına uğrayacak.

Turizm de biraz nefeslenebilecek.



INSANA DOKUNMAK

Geçtiğimiz hafta, Accor çatısı altındaki Swissotel'in Çeşme'deki yatırımından bahsetmiştim. Konaklama sektörünün turizmdeki bu yatırımları bölgemiz açısından büyük önem taşıyor. Çünkü, turizmin lokomotifi konaklama sektörü. İyi otelleriniz varsa, kent ekonomisinden sosyal yaşamına kadar her şey çok daha farklı gelişir.

İşte iyi bir haber daha. RMA Group, Kuzey'in Yıldızı Aliağa'da Radisson İzmir Aliağa'yı hizmete açmak için gün sayıyor. Büyük ihtimalle Haziran ayında kapılarını açacak. Otelin başındaki isim Ertuğrul Uzak. Tam bir turizm profesyoneli. Üstelik dünyayı olduğu kadar İzmir'i de yakından tanıyan bir isim. Harika bir otel için harıl harıl çalışıyor. Güçlü bir kadroyla geliyorlar.

Kapanan Hilton'un başırılı Satış ve Pazarlama Direktörü Gözde Kaydırak da ekibe dahil olan isimlerden.

Her iki ismin de yaratıcı fikirleri var.

Bir otelin yaşamları nasıl değiştirdiğine örnek vermek istiyorum. Henüz otel faaliyete başlamamış olmasına rağmen, her iki isim çok farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gözde Kaydırak, 500 yılı aşkın tarihi geçmişe sahip 'Helvacı Kiliminin' yeniden hayat bulmasını sağladı.

Bunun için Aliağa Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifi'ne gitti. Kilimin öyküsünü buldu, onu dokuyacak ismi araştırıyordu. Onu da buldu. Sonra, kendisinden dokuma işini kadınlara öğretmesini istedi.

Bunun için tezgah gerekiyordu.

Lafın kısası tezgahlar da bulundu, kadınlar da iş başı yaptı. İlk etapta 6 dokuma tezgâhında 6 kadın gece gündüz Helvacı Kilimi dokudu.

Kilimler, Radisson Hotel İzmir Aliağa tarafından satın alınıp, misafirleri ile buluşturulacak.

Birincisi kadınların pandemi sürecinde ekonomiye katkısı sağlandı.

İkincisi unutulan bir tarihimiz gün ışığına çıktı. Üçüncüsü bu proje büyüyerek devam edecek ve daha çok kadına ulaşacak. Tüm bunlar bir otelin, bulunduğu şehre verdiği katma değerler. Güzel hareketler. Haftanın alkışı işi başından aşkın olmasına karşın, insana dokunmak için tüm yorgunluğu bir kenara bırakanlara..